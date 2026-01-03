İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, finans dünyasını sarsan Q Yatırım Bankası dosyasında operasyonun düğmesine bastı.

"Tefecilik ve Kara Para Aklama" suçlamalarıyla yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

9 YENİ ŞÜPHELİ İÇİN KARAR

Savcılık, tutuklu banka sahibi Ali Ercan ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve operasyonun "operasyonel" ayağını yürüttüğü öne sürülen 9 isim için gözaltı talimatı verdi. Hakkında işlem başlatılan isimler şöyle:

Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S.

Emniyet, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde dijital delil temini ve "suçtan elde edilen gelirin izini sürmek" amacıyla arama ve el koyma işlemlerine devam ediyor.

"MALİ ZORLUKTAKI ŞİRKETLERİ HEDEF ALDILAR"

Başsavcılığın açıklamasındaki en can yakıcı nokta, bankanın çalışma yöntemi oldu. İddiaya göre Q Yatırım Bankası yetkilileri;

Yetki Aşımı: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun kendilerine tanıdığı sınırların dışına çıktı.

Fahiş Faiz: Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği faiz oranlarının çok üzerinde oranlar uyguladı.

Zor Durumdan Faydalanma: Özellikle mali kriz yaşayan ve bankalardan kredi bulamayan şirketleri "kredi" adı altında borçlandırarak haksız kazanç sağladı.

NE OLMUŞTU?

Kasım 2025'te başlatılan ilk dalgada, bankanın sahibi Ali Ercan ile iş insanı Yasef Mitrani çıkarıldıkları mahkemece "tefecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bankanın eski genel müdürü Mehmet Aydoğdu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.