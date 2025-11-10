Q Yatırım Bankası operasyonunda 2 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bankanın yetkilisi Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Q yatırım bankasına yönelik “tefecilik” suçlamasıyla yürütülen operasyon kapsamında 3 gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında sosyal medya atağı AKP kulislerini karıştırdıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında sosyal medya atağı AKP kulislerini karıştırdı

“Q Yatırım Bankası”nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranlarından daha yüksek faizle mali zorluk çeken şirketlere kredi verdiği iddia edildi.

Bankanın yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyet işlemleri tamamlanan Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre şüphelilerden Ali Ercan ve Yasef Mitrani “tefecilik” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Aydoğdu ise “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

