İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında sosyal medya atağı AKP kulislerini karıştırdı

Halktv.com.tr/Özel Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiği ilk aylarda her sabah sosyal medya hesabından operasyon görüntüleri paylaşarak kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bu yöntem, hem bakanın adını sürekli gündemde tutmuş hem de hükümetin güvenlik politikalarına destek üretmişti.

Şimdi benzer bir modelin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hesabı üzerinden yeniden uygulandığı değerlendiriliyor. Her sabah yeni bir operasyon paylaşımı, fotoğraflar, gözaltı sayıları gündemin ilk sırasına taşınıyor.

AKP içinde bazı isimler, bu sürecin “basit bir iletişim faaliyeti” olmadığını düşünüyor. Partili kaynaklar, Gürlek’in “İçişleri Bakanlığı koltuğuna göz kırptığı” yorumlarının son günlerde sıklaştığını belirtiyor.

“BAKANLIĞA İSTEKLİ AMA ERDOĞAN KARARSIZ”

Parti kulislerine göre, Akın Gürlek Erdoğan açısından kritik bir önemde. Cumhurbaşkanının, özellikle Gürlek gibi ismin “bakanlık gibi yürütmeye açık bir pozisyona geçmesinin” tartışmaları nasıl etkileyeceğini tarttığı ifade ediliyor.

Bir AKP yöneticisi, “Gürlek son dönemde sadece soruşturmalarla değil, iletişim tarzıyla da konuşuluyor. Kamuoyu ilgisini yöneten, medya ile sıkı iletişim kuran bir profil çiziyor. Ancak cumhurbaşkanı için zamanlaması kritik” değerlendirmesini yapıyor.

Kulislerde bir diğer dikkat çekici yorum ise, iktidara yakın medya organlarında Ali Yerlikaya’nın danışmanı Ergün Yolcu’nun hedef alınmasının bu denklemle ilişkili olabileceği yönünde.

Bazı kaynaklar, Yerlikaya’nın iletişim süreçlerini organize eden ve hem iktidar hem muhalif gazetecilerle temas kuran Yolcu’nun “28 Şubatçı” ithamıyla hedef alınmasının tesadüf olmadığını savunuyor.

Aynı isimler, Gürlek’in de son dönemde muhalif medyadan bazı gazetecilere “vekili üzerinden dosya bilgileri paylaştığı” iddiasının konuşulmaya başlamasını, “Yerlikaya tarzı bir iletişim hattına geçiş” olarak değerlendiriyor.

“GÜRLEK’LE ARASI İYİ OLAN ÇOK GAZETECİ VAR”

AKP kulislerinde dile getirilen bir diğer ayrıntı da iktidara yakın gazetecilerle Gürlek arasındaki temaslar. Özellikle yargı muhabirleri arasında “Gürlek’le doğrudan iletişim kurulabildiği” söylentileri biliniyor.

Bir partili, “Halkla ilişkiler anlamında dikkat çeken bir süreç yürütüyor. Operasyon haberleri kadar, kamuoyuna verilen mesajları da planlıyor” ifadesini kullanıyor.

YERLİKAYA SONRASI SENARYOLAR

İktidar kulislerinde konuşulan senaryolara göre, olası bir kabine revizyonunda Akın Gürlek’in adı İçişleri Bakanlığı için masada. Ancak bu olasılığın önünde iki engel bulunuyor. İlki, Erdoğan’ın uzun süredir Yerlikaya’yı “sadık ama popüler olmayan” çizgide tutmak istemesi. İkincisi ise, Gürlek’in yargıdaki etkin konumunun hükümet açısından “daha işlevsel” bulunması.

AKP’li kaynak, “Erdoğan Gürlek’e büyük önem veriyor, onu siyaseten değil sistemin sürekliliği açısından görüyor. Ancak Gürlek bu ilgiyi siyasi karşılığa dönüştürmek istiyor gibi görünüyor” diyor.

AKP kulislerinde açıkça “Akın Gürlek yeni İçişleri Bakanı mı olacak, yoksa Erdoğan’ın yargıdaki ‘güç merkezlerinden biri’ olarak mı kalacak?” sorusu açık biçimde tartışılır hale gelmiş durumda.