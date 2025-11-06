CHP'den Akın Gürlek açıklaması: Hukuk hukuku temsil edenlerin elinde eriyor

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belgelerle açıkladığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Eti Maden’in Lüksemburg’daki iştirakinde yönetim kurulu üyeliği yapması iddiasına ilişkin sert bir tepki gösterdi. Tan, bu durumu "kamu görevini kişisel menfaate çeviren siyasal düzenin son ve en net örneklerinden biri" olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki çarpıcı iddialarına ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Özgür Özel, Gürlek'in Bakan Yardımcılığı döneminde Türkiye Varlık Fonu'na bağlı Eti Maden İşletmeleri'nin Lüksemburg merkezli iştiraki olan ETIMINE S.A.'nın Yönetim Kurulu'nda yönetici olarak görev yaptığını ve 6 Ağustos 2025'e kadar buradan maaş aldığını belgelerle açıklamıştı.

"İKTİDARIN GÜCÜNÜ KARİYER BASAMAĞI OLARAK KULLANIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Gürlek’in bu görevde bulunmasını, kamu görevinin kişisel menfaate dönüştürülmesinin somut bir örneği olarak gördüklerini belirtti.

Tan, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Özgür Özel’in belgeleri ile açıkladığı üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Bakan Yardımcılığı döneminde Türkiye Varlık Fonu'na bağlı Eti Maden İşletmeleri'nin Lüksemburg merkezli iştiraki olan ETIMINE S.A.'nın Yönetim Kurulu'nda yönetici olarak görev yapması, kamu görevini kişisel menfaate çeviren siyasal düzenin son ve en net örneklerinden biridir. Yargıyı tarafsız kılması gereken makamlar, iktidarın gücünü kariyer basamağı olarak kullanıyor. Hukuk, hukuku temsil edenlerin elinde eriyor"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

