CHP'den Akın Gürlek açıklaması: Hukuk hukuku temsil edenlerin elinde eriyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki çarpıcı iddialarına ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Özgür Özel, Gürlek'in Bakan Yardımcılığı döneminde Türkiye Varlık Fonu'na bağlı Eti Maden İşletmeleri'nin Lüksemburg merkezli iştiraki olan ETIMINE S.A.'nın Yönetim Kurulu'nda yönetici olarak görev yaptığını ve 6 Ağustos 2025'e kadar buradan maaş aldığını belgelerle açıklamıştı.
"İKTİDARIN GÜCÜNÜ KARİYER BASAMAĞI OLARAK KULLANIYOR"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Gürlek’in bu görevde bulunmasını, kamu görevinin kişisel menfaate dönüştürülmesinin somut bir örneği olarak gördüklerini belirtti.
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Tan, şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız Özgür Özel’in belgeleri ile açıkladığı üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Bakan Yardımcılığı döneminde Türkiye Varlık Fonu'na bağlı Eti Maden İşletmeleri'nin Lüksemburg merkezli iştiraki olan ETIMINE S.A.'nın Yönetim Kurulu'nda yönetici olarak görev yapması, kamu görevini kişisel menfaate çeviren siyasal düzenin son ve en net örneklerinden biridir. Yargıyı tarafsız kılması gereken makamlar, iktidarın gücünü kariyer basamağı olarak kullanıyor. Hukuk, hukuku temsil edenlerin elinde eriyor"
