İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyaya geldi! Altı kişiyi takip etti

Son bir yıldır başlattığı soruşturmalar ile Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyaya adım attı.

Başsavcılık, X'te (eski adı ile Twitter) sosyal medya hesabı açtı. "istanbulCBS" denilerek X'teki aramalarda çıkan Başsavcılığın hesabından ilk mesaj da paylaşıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile atılan ilk mesajda şunlar kaydedildi:

“Büyük Türk milletinin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"