İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyaya geldi! Altı kişiyi takip etti

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin en popüle sosyal medya platformlarından biri olan X eski adı ile Twitter'da hesap açtı. Başsavcılığın hesabı altı hesabı takip etti.

Son bir yıldır başlattığı soruşturmalar ile Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyaya adım attı.

Başsavcılık, X'te (eski adı ile Twitter) sosyal medya hesabı açtı. "istanbulCBS" denilerek X'teki aramalarda çıkan Başsavcılığın hesabından ilk mesaj da paylaşıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile atılan ilk mesajda şunlar kaydedildi:

“Büyük Türk milletinin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Cumhuriyet Bayramı mesajı altına da şu isimler yazıldı:

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek , Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir, Adalet Komisyonu Üyesi Murat Yıldız

Bahis skandalında yeni gelişme: Başsavcılık açıkladıBahis skandalında yeni gelişme: Başsavcılık açıkladı

Öte yandan Başsavcılığın hesabının altı hesap takip ettiği görüldü. Bu hesaplarda sırasıyla şöyle:

  • Adalet Bakanlığı
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  • İstanbul Valiliği
  • Cumhurbaşkanlığı
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • Hakimler ve Savcılar Kurulu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

