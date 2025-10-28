Bahis skandalında yeni gelişme: Başsavcılık açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 152 hakemi bahis oynadığı gerekçesiyle disipline sevk etmesinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

TFF'deki bahis skandalında yeni perde! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahisçi hakemlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturmanın 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

ÇOK BOYUTLU SORUŞTURMA

Başsavcılık, TFF’nin disiplin sevk yazısının ardından sürecin genişletildiğini ve şu kurumlarla iş birliği içinde sürdürüldüğünü duyurdu:

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Türkiye Futbol Federasyonu

Açıklamada, son 5 yıla ait:

MASAK finansal analiz raporları

HTS (telefon trafiği) kayıtları

Yurtiçi ve yurtdışı bahis sitelerine ait üyelik ve işlem verileri

Tanık ifadeleri

gibi belgelerin temin edilmeye başlandığı ve delil niteliği taşıyan tüm unsurların titizlikle incelendiği vurgulandı.

RESMİ İFADE

“Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair TFF’nin kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, soruşturma; 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde devam etmektedir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

