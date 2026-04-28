Ortadoğu kaynıyor: Petrol yine fırladı

Küresel enerji trafiğinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesi, dünya piyasalarını yangın yerine çevirdi. ABD ile İran arasında barış tesis etmeye yönelik diplomatik çabaların tıkanması, petrol fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirdi.

BRENT VE WTI PETROLÜNDE SERT YÜKSELİŞ

Piyasalardaki gerginlik rakamlara doğrudan yansıdı. Haziran vadeli Brent petrolü yüzde 1,3 oranında değer kazanarak 109,64 dolara tırmanırken; ABD ham petrolü olan WTI (West Texas Intermediate) yüzde 1,2’lik bir artışla 97,54 dolardan işlem görmeye başladı.

Her iki ham petrol türü de bir önceki seansta yakaladığı yükseliş ivmesini koruyarak tüketici için karanlık bir tablo çizmeye devam ediyor.

TRUMP’IN TAVRI SÜRECİ KİLİTLEDİ

Müzakere sürecindeki tıkanıklığın merkezinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan gelen son teklifi reddetmesi yer alıyor.

Trump’ın sunulan şartlardan memnun olmadığını dile getirmesi, barış umutlarını bir kez daha rafa kaldırdı. İran yönetimi ise çatışmalar tamamen son bulmadan nükleer başlığın pazarlık masasına getirilmeyeceğini net bir dille ifade ederek geri adım atmayacağını gösterdi.

HÜRMÜZ’DE AKIŞ DURDU

Dünya petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği neredeyse sıfıra indi. Stratejik su yolundaki kısıtlamalar, küresel bir arz şoku yaşanacağı endişesini körüklüyor.

Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva, kağıt üzerindeki barış söylemlerinin sahada karşılık bulmadığını vurgulayarak, "Petrol fiyatlarındaki risk primi, belirsizlik nedeniyle yüksek kalmaya devam ediyor" uyarısında bulundu.

ABLUKA DERİNLEŞİYOR

Enerji piyasalarındaki fiziksel daralma her geçen gün daha da belirginleşiyor. CIBC Private Wealth Group uzmanlarından Rebecca Babin, piyasanın normalleşme beklentisine rağmen fiziki dengenin giderek sıkılaştığını ve fiyatların yukarı yönlü patlama riskinin arttığını belirtti.

Gemi izleme verilerine yansıyan çarpıcı bir detay ise krizin boyutunu gözler önüne serdi: ABD ablukası nedeniyle 6 İran petrol tankeri rotasından geri dönmek zorunda kaldı.