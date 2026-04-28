Çin imkansızın sınırlarını zorluyor ! 11 bin araçlık yüzen şehir suya iniyor

Guangzhou Shipbuilding International (GSI) tarafından inşa edilen dünyanın ilk çift yakıtlı dev nakliye gemisi, tek seferde 11 bin aracı kıtalararası taşıyabilecek kapasitesiyle resmen görücüye çıktı. Çin'in teknolojik bağımsızlığını ilan ettiği bu mühendislik harikası, lojistik dünyasında 'imkansız' denilen sınırları zorluyor.

Çin, 10.000'den fazla otomobil taşıma kapasitesine sahip, dünyanın ilk çift yakıtlı nakliye gemisinin yakında hizmete gireceğini duyurdu.

Guangzhou Shipbuilding International tarafından inşa edilen gemi, Guangzhou'nun Nansha kentinde resmi olarak hizmete girecek ve dünyada türünün ilk örneği olacak.

cssc-owned-guangzhou-shipyard-international.jpg

Gemi 230 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde, 10,5 metre su çekimine sahip ve yaklaşık 19 knot (35 km/sa) tasarım hızına sahip.

HEM YEŞİL HEM DEVASA!

Nakliye gemisi, elektrikli ve hidrojenli araçlardan ağır yük kamyonlarına kadar çok çeşitli araçları barındırabilecek kapasitede 14 adet park katına sahiptir.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, tek bir geminin azami taşıma kapasitesi 10.800 araçtır.

Gemi, yeni uluslararası emisyon gereksinimlerini karşılayan modern, çevre dostu bir yakıt sistemiyle donatılmıştır. Ayrıca, daha önce ithal edilmesi gereken birçok bileşen ve ekipman yerelleştirildi.

Geliştiricilere göre, bu gemi Çin'in bu sınıftaki gemilerin inşasında tam anlamıyla uzmanlaştığını ve büyük kapasiteli otomobil taşıyıcıları segmentinde lider konumda olduğunu teyit ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

