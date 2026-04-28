Ünlü yatırımcı açıkladı: Dünyayı daha kötüsü bekliyor

Yayınlanma:
Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Ray Dalio, küresel ekonomiyi bekleyen büyük tehlike için "stagflasyon" uyarısı yaptı. Ekonomik durgunluk riski sık sık dile getirilirken Dalio'nun dikkat çektiği senaryoda dünyayı durgunluk ve enflasyonun bir arada yaşandığı bir ekonomik 'kıyamet' bekliyor olacak.

Dünyanın en büyük hedge fonu (serbest yatırım fonu) kurucusu Ray Dalio, ABD ekonomisi üzerinden küresel piyasalara yönelik çarpıcı bir uyarıda bulundu. Dalio, ekonomilerin sadece durgunluğa (resesyon) girmekle kalmayıp, aynı zamanda yüksek enflasyonla boğuştuğu "stagflasyon" sürecine sürüklendiğini belirtti.

Milyarder yatırımcıya göre, yanlış politikalar sürdürülürse dünya ekonomisi geri dönülemez bir yıkımla karşı karşıya kalabilir.

BÜYÜME VAR AMA ALDATICI

ABD ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,2 büyüme kaydetse de Dalio bu rakamların aldatıcı olduğunu savunuyor. Fiyat artışlarının hızı, üretimdeki artışı gölgede bırakırken, ekonominin stagflasyonist (durgunluk içinde enflasyon) bir yapıya büründüğü ifade ediliyor. CNBC’ye konuşan Dalio, yükselen fiyatlar ve yavaşlayan büyümenin aynı anda yaşanmasının en büyük risk olduğunu vurguladı.

ENFLASYONDA ENERJİ TOKADI

ABD’de mart ayı itibarıyla yıllık enflasyon, şubattaki yüzde 2,4 seviyesinden yüzde 3,3’e fırladı. Bu sert yükselişin arkasındaki temel nedenin, savaş ve krizler nedeniyle tırmanan enerji fiyatları olduğu belirtildi. Dalio, enerji kaynaklı bu enflasyonun merkez bankalarının hareket alanını daralttığını ve stagflasyon riskini perçinlediğini söyledi.

FED’E "FAİZ" UYARISI: "ASLA İNDİRMEYİN"

Dalio, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası bir faiz indirimi hamlesinin "büyük bir hata" olacağını savundu. Enflasyon bu denli yüksekken faiz düşürmenin Fed'in güvenilirliğini yerle bir edeceğini belirten Dalio, “Şu anda kesinlikle faiz indirimi yapılmamalı” uyarısında bulundu.

Piyasalar ise Fed'in yarınki toplantıda faizi sabit tutmasını bekliyor.

SAVAŞA RAĞMEN BORSALAR NEDEN YÜKSELİYOR?

İran ile yaşanan savaş ve küresel belirsizliklere rağmen borsaların neden hala yükseldiğine de değinen Dalio, bu durumu şirket kârlılıklarının şimdilik güçlü kalmasına bağladı.

Ancak ekonomistler, önümüzdeki süreçte enerji fiyatları ve merkez bankası politikalarının yönü tayin edeceğini, bu yükselişin kalıcı olmayabileceğini belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

