Bayram ikramiyesi için son iki gün!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatındaki "ay başı" kuralı, yeni emekli olacak milyonlarca çalışan için kritik bir engel teşkil ediyor.

Kurban Bayramı’nın bu yıl 27 Mayıs tarihinde başlayacak olması nedeniyle, bayram ikramiyesi alabilmenin ön koşulu 1 Mayıs itibarıyla resmen emekli sayılmak. Bu takvimi kaçıranlar, bayram öncesi hesaplara yatacak olan ödemeden mahrum kalacak.

DİLEKÇE VERMEYENE İKRAMİYE YOK

Emeklilik sisteminde ikramiye hakkı, dilekçenin verildiği ayı takip eden ay başından itibaren aktif hale geliyor.

Bu nedenle, 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koymak isteyenlerin en geç 30 Nisan mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Bu tarihten sonra, yani 1 Mayıs ve sonrasında yapılacak başvurular emeklilik başlangıcını Haziran ayına sarkıtacağı için ikramiye hakkı tamamen yanacak.

İKRAMİYE TABLOSU: KİM, NE KADAR ALACAK?

Halkın alım gücünün yerle bir olduğu bu dönemde, Kurban Bayramı ikramiyesinin 4.000 TL olarak ödenmesi bekleniyor. Ancak bu tutar, hak sahiplerinin hisse oranlarına göre şu şekilde kuşa dönecek:

Hak Sahibi Grubu Ödenecek Tutar Emekli Aylığı Alanlar 4.000 TL %75 Ölüm Aylığı Alanlar 3.000 TL %50 Dul Aylığı Alanlar 2.000 TL %25 Yetim Aylığı Alanlar 1.000 TL

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın takvimine göre, Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin 20-25 Mayıs tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Ödemeler geçmiş yıllarda emeklilik tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak yatırılıyordu, yine aynı şekilde hesaplara geçmesi beklenyiyor.

BİNLERCE KİŞİ KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

İkramiye düzenlemesi bu yıl da sosyal adaletten uzak bir tablo sergiliyor. Mevcut yasaya göre; 65 yaş aylığı alanlar, engelli maaşı ile geçinenler ve özel banka sandıklarına tabi olan emekliler bu ödemeden faydalanamayacak. Sadece SGK’dan emekli, yaşlılık, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar "ikramiye şanslısı" sayılacak.

KRİTİK UYARI: 30 NİSAN SON GÜN

Emeklilik planı yapan milyonlarca ücretli çalışan ve sigortalı için geri sayım başladı.

İkramiye hakkını kaybetmek istemeyenlerin 30 Nisan akşamına kadar SGK müdürlüklerine veya e-Devlet üzerinden başvurularını iletmeleri hayati önem taşıyor. Aksi takdirde, bir günlük gecikme bile bayram ikramiyesinin hayal olmasına neden olacak.