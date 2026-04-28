Kurban Bayramı’na sayılı günler kala fiyatları dudak uçuklattı! Karkas et bin liraya dayandı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurbanlık fiyatları hem tüketicinin hem de öğrencinin en önemli gündem maddesi haline geldi. Asaleten ve vekâleten kurbanlık bedelleri peş peşe açıklanırken, büyükbaşta canlı kilogram fiyatı 500 liraya, karkas et fiyatı ise 1000 liraya çıktı.

Kurban Bayramı'nda hissedar olmak bile mümkün değil: Tek hisse 40 bin lira!

KARKAS ET BİN LİRAYA DAYANDI!

Büyükbaş kurbanlıkta 30- 40 kilogram et veren 1 hissenin bedeli asaleten 35-40 bin lira bandına çıkarken vekâleten kesimlerde yurtiçi bedeller 17 bin liradan, yurt dışı bedeller ise 7 bin liradan başlıyor. Geçtiğimiz gün 340 - 380 lira aralığında bulunan canlı kurbanlık fiyatları bu yıl 450–500 lira bandına yükseldi, 550–600 lira olan karkas et fiyatı ise 950–1000 liraya çıktı.

Ekonomim’den Veysel Ağdar’ın haberine göre, adaklık ve kurbanlık hayvan satıcıları, maliyetlerdeki artışa paralel fiyatların da yükseldiğini, satışlarda ise geçtiğimiz yıla kıyasla düşüş yaşandığını belirtti.

“YAKLAŞIK YÜZDE 10’LUK SATIŞ KAYBI VAR”

Yaklaşık 30 yıldır besicilik yapan Güven Oktay, kurbanlık piyasasındaki maliyetlerin ciddi oranda arttığına dikkat çekerek “Geçen yıl kurban kesen birçok vatandaş bu yıl ‘maliyetler ağır geliyor’ diyerek kesim yapamayacağını söylüyor. Bizde de yaklaşık yüzde 10’luk satış kaybı var” ifadelerine yer verdi.

“ÇADIR YERİNİN KİRASI BUGÜN 200 BİN LİRAYA YÜKSELDİ”

Oktay, sözlerinin devamında “Yakıta zam geliyor, her kalemde maliyet yükseliyor. Bu işte hem üretici hem tüketici şikâyetçi ama çözüm yok. Geçen yıl 550-650 lira olan yem bugün 900-980 lira. 20 hayvanlık bir TIR’ın Kars’tan İstanbul’a nakliyesi 37 bin liradan 95-100 bin liraya çıktı. Geçen yıl 100 bin lira olan 20 hayvanlık çadır yerinin kirası bugün 200 bin liraya yükseldi” sözlerini sarf etti.

Kurban kesiminde tercihlerinin değiştiğini de söyleyen Oktay, “Çadırda biraz daha ucuz oluyor ama insanlar zaman kaybetmek istemiyor. Evine daha erken dönmek, düzgün ve eşit parçalanmış et almak istiyor. Bu yüzden profesyonel kesim yerlerine yönelim arttı” dedi.

Antalya’da bulunan Odabaşı Besi Çiftliği’nin sahibi Zafer Özmen, kurbanlıklarının canlı kilosunu 470 liradan sattıklarını ifade ederek “5 ay besiye çekiyoruz. Yıllık ortalama 120 kurbanlık satışımız var. Geçen yıl 470-500 lira olan yem çuvalı bu yıl 1020 liraya çıktı. Bir hayvanın aylık yem, çoban bakım maliyeti yaklaşık 30 bin lira. Bunun yanında veteriner ve ilaç giderleri de var. Sadece 120 hayvan için 5 ayda 350 bin lira aşı masrafı yaptık” ifadelerine yer verdi.

ZİNCİR MARKETLERDE HİSSELER 20 BİN LİRANIN ÜZERİNDE!

Bir başka işletmeci Recep Alan, girdi maliyetlerindeki artışın fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade ederek vatandaşların artık mahalle aralarında kurulan geçici hayvan pazarları yerine, kesim ve parçalama hizmetlerinin dahil olduğu besi çiftliklerini tercih ettiğini bu sistemin daha düzenli ve pratik bulunduğunu belirtti.

Ulusal zincir marketlerde açıklanan fiyatlar ise, hisse bedellerinin 20 bin liranın üzerine çıktığını gösterirken CarrefourSA’da 20–24 kilogramlık büyükbaş kurbanlık hissesi 34 bin 95 lira olarak açıklandı. 16–20 kilogramlık küçükbaş kurbanlık fiyatı 19 bin 950 lira seviyesinde. Migros’ta ise büyükbaş 1/7 hisse fiyatı 26 bin 950 lira olarak duyuruldu. Yaklaşık 12–16 kilogramlık küçükbaş Karaman koç fiyatı ise 15 bin 950 lira olarak satışa sunuldu.

VEKALETEN KESİM 18 BİN TL!

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bu yıl vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 18 bin lira, yurt dışında 7 bin lira olarak açıkladı. Geçen yıl bu rakamlar 13 bin 500 TL ve 5 bin 450 TL olarak açıklanmıştı. Türk Kızılay ise büyükbaş için yurt içi 17 bin 250 lira, yurt dışı 330 Euro; küçükbaş yurt dışı için 6 bin 350 lira bedel belirledi. Geçen yıl yurt içi 13 bin 250 TL, yurt dışı 5 bin 250 TL idi.