Kurban Bayramı önlemleri: Cezalar ağır!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliği ile bayram disiplini netleşti. İllerde vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında kurulacak komisyonlar; müftülükten belediyeye, sağlıktan tarım müdürlüklerine kadar geniş bir yelpazede denetim yapacak.

Özellikle çevresel riskler ve sağlık şartları bu yıl listenin en başında yer alıyor.

27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, kurban satış yerlerinin açılış tarihleri de şehirlere göre ayrıldı.

İstanbul’da kurban satış yerleri bayramdan sadece 15 gün önce hazır hale getirilecek, diğer illerde ise bu süre 1 ay olarak belirlendi. İstanbul'a hayvan girişleri ise 11 Mayıs'tan itibaren başlayabilecek.

KESİME "RANDEVU" VE "EĞİTİM" ŞARTI

Bayramın ilk gününde yaşanan izdihamı ve sağlık risklerini en aza indirmek için bu yıl randevu sistemi uygulanacak. Kesimhanelerde görev yapacak olanlar için şu şartlar aranacak:

EĞİTİM: Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik "Kurban Kesim Elemanı" kursları düzenlenecek.

BELGE ZORUNLULUĞU: Kesim yerlerinde sadece "Kasaplık Belgesi", "Kurs Bitirme Belgesi" veya "Hijyen Eğitimi Belgesi" olanlar çalışabilecek.

HAYVAN BAŞINA 13 BİN LİRA "EZİYET" CEZASI

Tebliğde en dikkat çekici maddelerden biri de hayvan haklarına yönelik ağır yaptırımlar oldu. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, aç veya susuz bırakan, fiziksel veya psikolojik acı çektirenlere hayvan başına 13 bin 33 lira para cezası kesilecek. Ayrıca kesim kurallarını ihlal edenler de hayvan başına 18 bin 243 lira ödemek zorunda kalacak.

SOKAKTA KESİM YAPANA VE ATIK ATANA AF YOK

Çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla belirlenen cezalar ise el yakıyor:

SOKAKTA KESİM: Park, bahçe, cadde ve sokak gibi uygunsuz yerlerde kurban kesenlere 8 bin 687 TL ceza verilecek.

USULSÜZ ATIK: Kurban atıklarını toprağa gömen veya çevreye saçan konutlara 20 bin 842 TL, toplu kesim yapılan tesislere ise tam 839 bin 122 TL idari para cezası uygulanacak.

HİJYEN İHLALİ: Satış yerlerinde hijyen kurallarına uymamanın bedeli ise 4 bin 344 TL olarak belirlendi.

TRAKYA’YA SEVK YASAĞI

Hastalık riskine karşı Trakya bölgesine kurbanlık sevki bu yıl da yasaklandı. Tüketiciler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Tarım Cebimde" uygulaması üzerinden küpe numarasını girerek hayvanların ırk, yaş ve cinsiyet bilgilerini sorgulayabilecek.

Kurbanlıkların yaş sınırında ise deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurmuş olma şartı aranacak.