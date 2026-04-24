Halk karamsar: Beklenti fırladı

Ekonomideki fiyat istikrarsızlığı, toplumun her kesiminde derin bir umutsuzluğa yol açıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), tarafından yayımlanan "Hanehalkı Enflasyon Beklentileri" raporu, nisan ayında algının nasıl yerle bir olduğunu verilerle ortaya koydu.

Ortalama enflasyon beklentisi, mart ayına göre tam 10,3 puan artışla yüzde 60 barajına dayandı.

Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri de iyimserlerin tamamen sahneden çekilmesi oldu. Enflasyonun mevcut seviyenin altında kalacağına inananların oranı 11,8 puanlık sert bir düşüşle yüzde 17,9’a kadar geriledi. Halkın büyük bir çoğunluğu, fiyat artışlarının yüzde 41 ile 60 bandında seyretmeye devam edeceğinden emin.

KADINLAR VE YAŞLILAR KARAMSARLIKTA BAŞI ÇEKİYOR

Fiyat artışlarından en çok etkilenen grupların başında gelen kadınlar ve yaş almış bireyler, beklentilerde de en karamsar tabloyu çizdi:

CİNSİYET FARKI: Mutfak masraflarını ve pazar filesini doğrudan yöneten kadınlarda beklenti yüzde 64,7 iken, erkeklerde bu oran yüzde 56,8 seviyesinde kaldı.

YAŞ GRUBU: En yüksek karamsarlık yüzde 70,9 ile 55-64 yaş grubunda görüldü. Hayatının sonbaharını huzurlu geçirmek isteyen milyonlar, enflasyon canavarı karşısında çaresiz bırakıldı.

İŞSİZLER VE EMEKLİLERİN UMUDU KESİLDİ

Meslek gruplarına göre yapılan dağılımda, ekonomik güvencesi en düşük olan kesimlerin en yüksek fiyat artışlarını beklediği görüldü:

İŞSİZLER VE ÖĞRENCİLER: Beklenti listesinin en üstünde yer alan bu grup, geleceğe dair en büyük endişeyi taşıyor.

EMEKLİLER VE YEVMİYELİLER: Emekliler ve yevmiyeli çalışanlarda beklenti yüzde 66 seviyesinde bulunuyor.

İŞVERENLER: En düşük beklenti ise yüzde 52,3 ile kendi hesabına çalışanlar ve işveren grubunda kaydedildi.

EKONOMİK ALGI TAMAMEN BOZULDU

Uzmanlar, bu verilerin sadece bir "tahmin" değil, toplumun ekonomik sisteme olan güveninin iflası olduğunu vurguluyor. Yüzde 60’a ulaşan bu algı, tüketicinin "yarın daha pahalı olacak" diyerek bugünden tüketime yönelmesine ve fiyatlama davranışlarının kontrol edilemez hale gelmesine neden oluyor.