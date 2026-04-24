Rusların gözdesi hiç bu kadar havalı olmamıştı!

Yeni Lada Azimut modelinin ilk üniteleri tamamlandı. Rus üreticinin en son geliştirdiği model, iç ve dış tasarımıyla modern bir görünüme sahip, ancak teknik altyapı söz konusu olduğunda durum daha karmaşık.

Moskvich veya Volga gibi diğer Rus markaları Çin modellerini yeniden markalayarak pazara dönmeye çalışırken , Lada kendi geliştirdiği modellere güvenmeye devam ediyor. Ürün gamının temelini şu anda Iskra ve Lada Vesta oluştururken, klasik Lada Niva Legend ve Lada Niva Travel modelleri de satışta kalmaya devam ediyor.

LADA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Azimut, daha önce üretilen Lada X-Ray'in yerini alacak. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında uygulanan yaptırımlar nedeniyle X-Ray'in üretimi durdurulmuştu, bu nedenle yeni model özellikle önemli bir rol oynayacak.

Azimut prototipi geçen yıl tanıtıldı ve şimdi seri üretime geçmek üzere. İlk ön üretim üniteleri, teslimatı beklerken Togliatti fabrikasında fotoğraflandı. Çarpıcı renkleri ve modern detaylarıyla Lada'nın ciddi bir stil değişikliğinden geçtiği açıkça görülüyor.

Modern dış cephe, şaşırtıcı iç mekan

Yeni crossover'ın tasarımı oldukça yenilikçi: dinamik hatları, LED aydınlatması ve karakteristik detaylarıyla öne çıkıyor. Ayrıca 4,4 metre uzunluğuyla Suzuki S-Cross modelinden biraz daha büyük olmasıyla boyut olarak da rekabetçi .

İç mekanda, alıcıları ilginç bir ikilik karşılıyor. Geleneksel vites kolu ve klasik klima kontrolü korunmuş, ancak dijital bir gösterge paneli ve 10 inçlik bir dokunmatik ekran da eklenmiş. Bu ekran, diğer özelliklerinin yanı sıra çevre görüş kamerası da sunan Sber sistemini çalıştırıyor.

ESKİ TEMELLER, UZLAŞMALARLA BİRLİKTE

Modern dış görünümüne rağmen, Azimut'un teknik temelleri tamamen yeni değil. Model, çeşitli sınırlamaları olan Vesta platformu üzerine inşa edilmiştir. Bunlardan en önemlisi, bu kategorideki birçok araç için eksik olabilecek dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olmayacak olmasıdır.

Üretici, bu durumu kısmen telafi etmek için yerden yüksekliği 20 santimetre artırarak ve özel çekiş kontrolü sağlayarak aracın daha kolay arazilerde de performansını koruyabilmesini sağlamaya çalışıyor.

Motor seçenekleri de büyük sürprizler içermiyor: 120-132 beygir gücündeki 1.6 ve 1.8 litrelik atmosferik benzinli motorlar yerini koruyacak ve manuel şanzımana ek olarak CVT otomatik şanzıman da sunulacak. Daha sonra, muhtemelen Çinli bir tedarikçiden, turboşarjlı dört silindirli bir motor da gelebilir.

ŞİMDİLİK AVRUPA'YA GELMİYOR

Yeni Lada Azimut birçok açıdan ileriye doğru bir adım gibi görünse de, Avrupalı ​​alıcılar şimdilik bu fırsattan yararlanamayacak. Lada modelleri 2020'den beri Avrupa Birliği'nde satıştan kaldırıldı, bu nedenle yeni model yalnızca Rusya ve diğer BDT pazarlarında satışa sunulacak.

Bu, modelin başarısının büyük ölçüde yerel ve bölgesel kitleye ne kadar hitap edebileceğine bağlı olacağı anlamına gelir.