Yolun sonu görünüyor! Elektrikli modelini satamayınca şimdi de üretimini durduruyor

Honda e:Ny1 kompakt SUV, 2023 yılında piyasaya çıktı ancak Honda'nın itibarı ve sağlam teknik temellerine rağmen, alıcı çekmeyi başaramadı.

Elektrikli araç planları bir kez daha piyasa gerçekliğiyle "çarpıştı". Honda'nın Avrupa'daki tek tamamen elektrikli modeli olan Honda e:Ny1 , piyasaya sürülmesinden sadece üç yıl sonra piyasadan çekiliyor. Karar ani gibi görünse de, rakamlar neden alındığını ortaya koyuyor.

Bu kompakt SUV, 2023 yılında Honda HR-V'ye elektrikli bir alternatif olarak piyasaya sürüldü, ancak Honda'nın itibarı ve sağlam teknik temellerine rağmen alıcı çekmeyi başaramadı. Çinli ortağı Dongfeng ile iş birliği içinde geliştirilen bir platforma dayanan e:Ny1, aslında Çin'de satılan e:NS1 ve e:NP1 modellerine oldukça benziyor. Ancak Avrupa'da araç son derece pahalıydı ve bu durum, "Çin genetiği" ile birleşince alıcıları ikna edemedi. Örneğin, Hırvatistan'da bu modelin başlangıç ​​fiyatı 61.290 euro'ya kadar çıkıyor.

Önemli bir fiyat indirimi bile işe yaramadı. Almanya'da başlangıç ​​fiyatı 47.590'dan daha makul bir seviye olan 38.990 euro'ya düştü, ancak satışlar sembolik kaldı; geçen yıl sadece 105 adet satıldı. Bu koşullar altında, modeli piyasadan çekme kararı mantıklı bir hamle haline geliyor.

Teknik olarak, e:Ny1 kötü bir araba değildi. Elektrik motoru 204 beygir güç üretiyordu ve 68,8 kWh'lik batarya WLTP'ye göre 412 kilometreye kadar menzil sağlıyordu. Geniş 15,1 inçlik ekranı ve modern ara yüzüyle iç mekanı da rakiplerinden öne çıkmıyordu. Sorun, özellikle Avrupa ve Çinli üreticilerin daha uygun fiyatlı ve gelişmiş alternatifler sunmaya başladığı bir dönemde, fiyat-performans oranıydı.

Avrupa'dan çekilme, daha geniş bir stratejinin parçasıdır. Honda, Sony ile iş birliği içinde geliştirilen modeller de dahil olmak üzere, küresel çapta birçok elektrikli araç projesinden çekildiğini zaten duyurmuştu . Bu, elektrifikasyondan vazgeçtiği anlamına gelmiyor, aksine yaklaşımını değiştirdiği anlamına geliyor.

e:Ny1'in yerini alacak model çoktan hazır, ancak tamamen farklı bir formda. Yeni küçük elektrikli model Super-N, 23.000 Euro'nun altında bir başlangıç ​​fiyatıyla daha düşük fiyat aralığını hedefleyecek. Honda, kalabalık SUV segmentinde mücadele etmek yerine, Avrupa'da daha büyük bir büyüme fırsatı gördüğü daha kompakt ve uygun fiyatlı araçlara yöneliyor.