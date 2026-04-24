Türkiye'de hayat yabancıya güzel! Sıfır vergi ödeyecekler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"nda ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

OECD raporlarına göre Türkiye'de ücretler üzerindeki vergi yükü yüzde 40.3'e yükselirken; İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajlarının genişletileceğini belirten Erdoğan, transit ticaret kazançlarında kurumlar vergisinin tamamen kaldırılacağını duyurdu.

Ayrıca bu teşviklerin merkez dışındaki faaliyetleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

YURT DIŞI KAYNAKLI GELİRLERE VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

"Yapacağımız düzenlemelerle İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajını genişletiyoruz." diyen Erdoğan; transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda, mevcut yüzde 50’lik indirim oranını yüzde 100’e çıkardıklarını açıkladı.

Erdoğan, "Böylece bahse konu faaliyetlerden elde edilen kazançtan kurumlar vergisi almayacağız." şeklinde konuştu.

Söz konusu teşviki İFM dışına da yayacaklarını belirten Erdoğan, "İstanbul Finans Merkezi dışında da transit ticaret faaliyetlerinde bulunanların bu kazançlarının yüzde 95’ini vergi dışı bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

"20 YIL YURT DIŞI KAYNAKLI GELİRLERİNDEN VERGİ ALMAYACAĞIZ"

Önceliklerinden birinin yabancı yatırımcılar olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir diğer önceliğimiz, küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını teşvik etmektir. Bu şirketlerin yurt dışı operasyonlarını Türkiye’den yöneterek elde ettikleri kazançlara güçlü bir vergi avantajı sağlıyoruz. Böylece önümüzdeki 20 sene boyunca İstanbul Finans Merkezi içinde elde edilen kazançların yüzde 100’ü, bunun dışında elde edilenin ise yüzde 95’i kurum kazancından indirilebilecek. Keza buralarda çalışan nitelikli personele, belli şartlarla ücret istisnası getiriyoruz."

MEHMET ŞİMŞEK VERGİ AFFI BEKLEYENLERE KAPIYI KAPATMIŞTI

Erdoğan, yabancı yatırımcıya vergi müjdesi verirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi affı ya da yapılandırma bekleyenler için kapıları kapatarak; "Asla bir af veya yapılandırma olmayacak, herkes vergisini vaktinde ödemeli." uyarısında bulunmuştu.