Mehmet Şimşek Amerika'da akaryakıt fiyatlarını nasıl dizginlediklerini anlattı

Yayınlanma:
IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katıldığı ABD'de konuşan Mehmet Şimşek dünyadaki enerji krizinin Türkiye’ye yansımasının sınırlı kaldığını söyledi. Akaryakıt zamlarının bütçeden karşılandığına işaret eden Şimşek, zamların sınırlı kaldığını söylese de bu süreçte motorin 90 liraya dayanarak tarihi rekor kırmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde gerçekleştirilen "Parçalanan Bir Dünyada Ekonomik Entegrasyonun Geleceği" başlıklı panelde konuştu.

Küresel ekonomik risklerin yönetilmesi gerektiğini belirten Şimşek, Türkiye’nin enerji arz güvenliği konusunda stratejik adımlar attığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerden etkilenme oranının oldukça düşük olduğunu iddia etti.

"EŞEL MOBİLİ UYGULAYABİLİYORSAK..."

Küresel şokların Türkiye ekonomisine etkisine dair soruları yanıtlayan Şimşek, son dönemde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ve enflasyonist baskı ile ilgili dikkat çeken bir savunma yaptı.

Şimşek, "Bugün dizel ve benzinde eşel mobil sistemi sayesinde ham petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyon şokunu hafifletebiliyorsak bunun nedeni geçen yıl bütçe açığımızı Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3'ünün, borç/GSYH oranımızı ise yüzde 24'ün altında tutmuş olmamızdır" ifadelerini kullandı.

ALTYAPI İÇİN 400 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Türkiye'nin son çeyrek asırda fiziksel altyapıya yaklaşık 400 milyar dolarlık devasa bir kaynak aktardığını ifade eden Şimşek, bu yatırımların Türkiye’yi bölgesi için bir risk azaltma platformu haline getirdiğini savundu.

Dünya Bankası ile bu hafta imzalanan 8,1 milyar dolarlık finansman anlaşmasına da değinen Şimşek, bu projenin Asya’yı İstanbul Boğazı üzerinden demir yoluyla Avrupa’ya bağlayacağını açıkladı. Ayrıca Basra Körfezi ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerini Türkiye'nin ulaşım ağına bağlamak için Irak ile temasların sürdüğünü belirtti.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Ekonomist Milton Friedman’ın "krizler değişimi tetikler" sözüne atıfta bulunan Şimşek, mevcut enerji krizinin boşa harcanmaması gerektiğini söyledi. Şimşek'in gelecek projeksiyonunda öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Yeşil Dönüşüm: Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması.

Nükleer Enerji: Uzun vadede nükleer yatırımların ciddi bir seçenek olarak masada kalması.

Dijitalleşme: Fiber altyapı ve 5G+ teknolojilerine yönelik yatırımların önceliklendirilmesi.

MALİ DİSİPLİN VE REZERVLER

Hazine ve Maliye Bakanı, reformların yanı sıra bütçe disiplininin Türkiye’ye manevra alanı kazandırdığını söyledi. Türkiye’nin döviz rezervlerini yeniden inşa ettiklerini savunan Şimşek, "Mali alanımız var" diyerek ekonomik tablonun yönetilebilir olduğunu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

