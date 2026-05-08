Soruşturma sonuçlandı: Mastercard ve Visa kabul etti

Türkiye’deki milyonlarca kart kullanıcısını ve e-ticaret dünyasını yakından ilgilendiren dev soruşturmada nihai karar açıklandı. Rekabet Kurumu, küresel ödeme devleri Mastercard ve Visa’nın sunduğu kapsamlı taahhüt paketini kabul ederek soruşturmayı sonlandırdı. Artık dijital cüzdanlarda tekel dönemi zayıflarken, sınır ötesi alışverişlerdeki komisyonlar düşecek ve ödeme ekranlarında "alternatif" seçenekler daha görünür hale gelecek.

Rekabet Kurumu, kartlı ödemeler sisteminin iki devi Mastercard ve Visa hakkında bir süredir yürüttüğü soruşturmada tarihi bir uzlaşmaya vardı. Şirketlerin sunduğu ve piyasayı daha rekabetçi hale getirmeyi vaat eden taahhütlerin kabul edilmesiyle birlikte, tüketiciden bankalara kadar her kesimi etkileyecek yeni kurallar yürürlüğe girdi.

DİJİTAL CÜZDANLARDA REKABETİN ÖNÜ AÇILDI

Özellikle e-ticaret sitelerindeki ödeme ekranlarında yaşanan "görünürlük" savaşına müdahale edildi. Yeni düzenlemeye göre:

Masterpass Tekeli Esniyor: Mastercard’ın dijital cüzdan çözümü Masterpass’in yanında, rakip yerli ve yabancı dijital cüzdan sağlayıcıları da ödeme ekranlarında hak ettikleri görünürlüğe sahip olacak.

Tüketici Seçeneği Artıyor: Vatandaşlar artık sadece devlerin dayattığı cüzdanları değil, alternatif dijital ödeme yöntemlerini de kolayca görüp seçebilecek.

TAKAS KOMİSYONLARINDA ‘İNDİRİM’ MÜJDESİ

Soruşturmanın en kritik çıktılarından biri de maliyetler üzerine oldu. Rekabet Kurumu’nun kararıyla:

Yurt dışı kaynaklı işlemlerde uygulanan takas komisyon oranlarında iyileştirme yapılacak.

Bu durumun orta vadede hem bankaların maliyetlerini düşürmesi hem de bu düşüşün tüketiciye yansıması bekleniyor.

BANKALARA VERİLEN TEŞVİKLERE ‘ŞEFFAFLIK’ GELDİ

Mastercard ve Visa’nın bankalarla olan ilişkilerindeki "indirim ve teşvik" mekanizmaları da mercek altına alındı:

Artık bankalara ve alıcı kuruluşlara sunulan teşvikler; daha şeffaf, ölçülü ve objektif kriterlere dayanmak zorunda olacak.

Piyasa Giriş Engelleri Kalkıyor

Bu sayede piyasaya yeni girmek isteyen ödeme sistemlerinin (örneğin yerli kart şeması TROY gibi) önündeki haksız rekabet engellerinin hafifletilmesi hedefleniyor.