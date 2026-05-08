İsveçli otomotiv devi Türkiye'den çekiliyor!

Otomotiv güvenlik sistemleri alanında dünyanın bir numaralı üreticisi olan İsveçli Autoliv Türkiye’deki tüm üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Direksiyon simidinden hava yastığına kadar kritik parçalar üreten dört fabrikanın kapısına kilit vurulması ve 2 bin 200 işçi işsiz kalacak.

İsveç merkezli otomotiv yan sanayi devi Autoliv, Türk Metal Sendikası'nın örgütlü olduğu Türkiye operasyonlarını sonlandıracağını resmen ilan etti. Şirketin bu radikal kararı, 2028 yılının ilk yarısına kadar kademeli olarak hayata geçirilecek ve Türkiye otomotiv sanayisinde derin bir yara açacak.

DÖRT FABRİKA KAPATILIYOR, ÜRETİM KAYDIRILIYOR

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan İsveçli şirket, direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimi yapan tesislerini tasfiye etme kararı aldı. Kararın perde arkasında "maliyet azaltma" stratejisi yatıyor:

Bu kararla birlikte yaklaşık 2 bin 200 işçi 2028'e kadar işini kaybedecek.

DAHA UCUZ ÜLKELERE YELKEN AÇACAK

Autoliv, üretimi bölgedeki iş gücü ve operasyon maliyetleri "daha düşük" olan ülkelere kaydıracağını duyurdu.

Şirket üretim tesislerini kapatsa da, Türkiye'deki satış ve ticari birimlerini koruyarak pazardan pay almaya ve kar transferine devam edecek.

TAZMİNAT HESABINDA ‘DOLAR 53 TL’ PLANI

Şirket, işten çıkarma sürecinin maliyetini 142 milyon dolar olarak öngördü. Ancak tazminat planlamasındaki döviz kuru detayı dikkat çekti:

Kur Sabitleme

Bugün 45 TL seviyelerinde olan dolar kurunu, üretimin tamamen duracağı 2028 Haziran ayı için 53 TL olarak baz aldığını açıkladı.

Öte yandan 2028 yılına kadar doların bu seviyeyi aşması durumunda işçilerin tazminatları reel olarak eriyecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

