Benzinli araçların "azınlıkta" kaldığı tek ülke! Tesla’nın kalesi Çin’in yeni oyun alanı

Dünyanın geri kalanı elektrikli araçlara geçişi bir 'gelecek planı' olarak konuşurken Norveç o geleceğe çoktan yerleşti bile. 2025 yılı verilerine göre yeni satılan her 100 otomobilden 97’sinin elektrikli olduğu bu kuzey ülkesinde, yollar artık sadece sessizlikle değil, ezber bozan manzaralarla dolu. Benzinli araçların neredeyse 'nadir birer antika' muamelesi gördüğü Norveç sokaklarında, sadece binek otomobiller değil, dev kamyonlar ve hatta scooterlar bile elektrikli devrimin birer parçası.

1. ÇİN YAPIMI MODELLER HER YERDE

Geçtiğimiz yıl, Çinli elektrikli araç markaları Norveç'teki yeni otomobil satışlarının yaklaşık %10'unu oluşturdu.

BYD, MG ve NIO gibi markaların logoları her yerde otomobil ve SUV'larda görülebiliyor; bu da mantıklı, çünkü bu elektrikli araçların çoğu son derece uygun fiyatlı. Ve işler daha da ucuzluyor; BYD, 10.000 dolarlık Seagull modelini bu yıl (farklı bir isim altında) Avrupa'ya gönderiyor.

Bu durum, gümrük vergileri ve diğer düzenlemelerin Çin yapımı elektrikli araçları neredeyse yok denecek kadar az hale getirdiği ABD'den çok büyük bir fark.

2. AĞIR VASITALAR BİLE ELEKTRİKLİ

Norveç'te kamyonların %12'sinden fazlası ve minibüslerin neredeyse %30'u elektrikliydi; bu trend, ülkenin 2030 yılına kadar tüm yeni ağır vasıtaların elektrik veya temiz yakıtla çalışmasını sağlama hedefini temsil ediyor.

Bu küçük bir fark gibi görünebilir ancak ağır vasıtaların normal otomobillere kıyasla araç başına ürettiği muazzam miktardaki kirliliği göz önünde bulundurursak bir ülkenin her yıl ürettiği zehirli ve gezegeni ısıtan gaz miktarını azaltmada büyük bir fark yaratır.

3. ELEKTRİKLİ SCOOTERLAR SORUN TEŞKİL ETMİYOR

Norveç'te de scooterlar her yerde ancak muhtemelen sadece scooterların, elektrikli bisikletlerin ve normal bisikletlerin girebildiği özel şeritler sayesinde daha az rahatsız edici görünüyorlar. Bu şeritlerin üçüncü bir seçenek olması - hem yayalardan hem de araçlardan ayrı olması - trafiği daha az tıkadığı ve en azından teoride daha az güvenlik riski oluşturduğu anlamına geliyor.

Yasal olarak, elektrikli scooter'lar yolcular, yaş sınırları, kasklar, park etme ve daha birçok konuda katı yasalara tabi olarak neredeyse bisikletlerle aynı şekilde ele alınıyor. Sonuç olarak, otobüsler, bisikletler ve tramvaylar gibi diğer ulaşım seçenekleriyle tezat oluşturmak yerine, onlarla el ele çalışan bir paylaşımlı ulaşım sistemi ortaya çıkıyor.

4. TESLA HÂLÂ EN ÜSTÜN KONUMDA

Tıpkı ABD'de olduğu gibi, birçok Avrupalı ​​da Tesla'dan bıkmış durumda ancak Norveç'te onlardan kaçınmak mümkün değildi. Tesla Model Y, uzun zamandır Norveç'teki en popüler elektrikli araç modeli (bu arada ABD'de de hala öyle) ve kısa süreli bir düşüşün ardından, modelin son yenilenmesiyle satışları yeniden yükselmeye başladı.

İlginç bir şekilde, diğer birçok Avrupa ülkesi Tesla'ya yeniden ilgi göstermedi , peki dünyanın en elektrikli araç dostu ülkesi neden bu eğilimin tersine gidiyor? Kesin olarak söylemek zor ancak elektrikli araçların tamamen yaygın olduğu bir ülkede, insanların araba satın alırken dış faktörlere daha az önem vermesi mümkün.