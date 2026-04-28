Enerji şokuna rağmen altın yükselir dedi

Enerji şokuna rağmen altın yükselir dedi
Küresel piyasalar Ortadoğu gerilimi ile sarsılırken, altın fiyatları yatay seyre mahkum edildi. Ancak uluslararası yatırım devi Amundi, mevcut enerji şokuna rağmen altının yıl sonunda 5.500 dolara koşacağını tahmin etti.

Altın fiyatları, kısa vadeli enflasyon korkuları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri indirmeme konusundaki katı tutumu nedeniyle dar bir bantta sıkışmış durumda. Ocak ayındaki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 15 oranında değer kaybeden ons altın, yatırımcısını bekletirken; dev yatırım kuruluşu Amundi Investment Institute’ten ezber bozan bir rapor geldi.

ENERJİ ŞOKU GEÇİCİ, ENFLASYON YÜKSEK

2026/03/09/hurmuz.webp

Amundi FX Stratejisi Başkanı Lorenzo Portelli, Ortadoğu’daki savaşın tetiklediği enerji şokunun yıllık enflasyonu son iki yılın zirvesi olan yüzde 3,3’e taşıdığını belirtti. Ancak Portelli’ye göre bu durum geçici:

"Çekirdek enflasyon (gıda ve enerji hariç enflasyon) yüzde 2,6 ile daha kontrol altında seyrediyor. Bu da merkez bankalarının daha fazla sertleşme ihtiyacını azaltıyor. Önümüzdeki 12 aya baktığımızda fiyatların 5.500 dolara doğru hareket etme potansiyeli gördüğümüzü söyleyebiliriz."

"KÖTÜ HABERLER TÜKENDİ" İDDİASI

2026/04/03/kinci-abd-ucagi-dustu-hurmuz-bogazinda-gerilim-tirmandi-2.jpg

Rapora göre altın üzerindeki baskı yaratan tüm "kötü haberler" halihazırda piyasa fiyatlarına girdi. Yatırım talebinin sadece faiz oranlarına bağlı olmadığını savunan Portelli, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının dolar bağımlılığını azaltmak için altın rezervlerini çeşitlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Uzmana göre altın, portföy dayanıklılığını artırmak isteyen rezerv yöneticileri için vazgeçilmez bir stratejik varlık olmayı sürdürüyor.

SİSTEMİK RİSKLERE KARŞI "SOMUT" SIĞINAK

Portelli, artan egemen borç seviyelerinin ve özel kredi piyasalarındaki likidite (nakit akışı) sorunlarının, yatırımcıları altın gibi somut varlıklara iteceğini belirtti.

Bazı merkez bankalarının jeopolitik gerilimler nedeniyle para birimlerini savunmak için ellerindeki altını geçici olarak satabileceğine değinen Portelli, bunun yapısal bir uzaklaşma olmadığını, aksine altının "sistemik risk ve para birimi değer kaybına karşı" en etkin koruma kalkanı olduğunu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

