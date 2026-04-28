Son dakika | Trump'tan borsa açılışı öncesi açıklama

Son dakika | Trump'tan borsa açılışı öncesi açıklama
Son dakika... Dünya piyasaları ABD borsalarının açılışına kilitlenmişken Donald Trump, sosyal medya üzerinden İran’ın "çöküş aşamasında" olduğunu ve Hürmüz Boğazı’nı açmak için yalvardığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel finans sisteminin kalbi sayılan New York Borsası’nın açılışına saniyeler kala, ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya attı. Türkiye Saati ile (TSİ) 16:29’da bir paylaşım yapan Trump, İran’ın teslimiyet bayrağını çektiğini ve Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılması için ABD’ye ulaştığını öne sürdü.

"HÜRMÜZ’Ü AÇMAMIZI İSTİYORLAR"

Trump, sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İran az önce bize 'Çöküş Halinde olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başarabilecekler!), 'Hürmüz Boğazı'nı en kısa sürede açmamızı' istiyorlar. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP"

Bu iddialı açıklama piyasalarda şok etkisi yaratırken, Tahran yönetiminden henüz bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi. Hürmüz Boğazı, iki aydır süren ABD ve İran ablukaları nedeniyle küresel enerji trafiğine tamamen kapalı durumda.

MAYIN AÇIKLAMASI

Trump’ın açıklamasının hemen ardından ABD Enerji Bakanı Chris Wright’tan daha dikkat çekici bir teknik yorum geldi. Wright, boğazın açılması için tüm deniz mayınlarının temizlenmesine gerek olmadığını savunarak tehlikeli bir planı deşifre etti:

"Hürmüz Boğazı’ndaki mayınlar tamamen ortadan kaldırılmadan da yol açılabilir. Sadece güvenli bir koridor oluşturmak yeterli. Koridor güvenliğe alındıktan sonra enerji akışı başlayabilir."

PENTAGON: "TEMİZLİK 6 AY SÜRER"

Ancak Enerji Bakanı'nın bu "hızlı açılış" planı, askeri gerçeklerle çelişiyor. The Washington Post'un Pentagon kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bölgedeki tüm mayınların temizlenmesi ve deniz güvenliğinin tam olarak sağlanması en az 6 aylık bir operasyon gerektiriyor. Bakanlığın bu uyarısı, Wright’ın önerdiği "koridor" çözümünün sivil gemiler için ne kadar büyük bir risk barındırdığını gözler önüne seriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

