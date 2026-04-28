Betona ve altına güvenen milyonlar...

Türkiye'de yüksek enflasyon ortamında milyonlar ayakta kalmaya çalışırken geleneksel yatırım araçları yine öne çıktı. Küresel gelişmelerin etkisiyle belirsizliğin zirve yaptığı bir ortamda milyonlar güveni konut ve altında buldu.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası’nın (TCMB) hanehalkı üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını köşesine taşıdı. Veriler, halkın Türk Lirası’na ve finansal araçlara olan güveninin yerle bir olduğunu, milyonların tek çareyi "fiziki varlıklarda" aradığını gösteriyor.

Halkın enflasyon beklentisi belli oldu

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, ellerine nakit geçmesi durumunda bu parayı ekonomiye katma değer sağlayacak alanlar yerine "ölü yatırım" olarak nitelendirilen alanlara yönlendireceğini beyan etti.

ALTIN VE GAYRİMENKUL REKORDA

Anket sonuçlarına göre halkın yatırım tercihleri şöyle şekillendi:

Altın ve Gayrimenkul: Halkın tam yüzde 82’si "Altın alırım" veya "Ev-dükkan-arsa alırım" diyor.

Üretime Katkı Yok: Vadeli mevduat, borsa, yatırım fonu, araba veya beyaz eşya almayı düşünenlerin toplamı ise sadece yüzde 18 seviyesinde kaldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ %51,6

Aktaş'ın yazısına göre, Merkez Bankası, hanehalkına resmi enflasyon oranlarını hatırlatarak beklentileri aşağı çekmeye çalışsa da (bilgi tedavisi), halk tam tersi yönde hareket etti.

Enflasyon tahmini geldi: Beklenti yüksek!

Ocak ayında bir yıl sonrası için %48,8 olan enflasyon beklentisi, Nisan ayında yüzde 51,6’ya yükseldi. Aktaş, piyasa katılımcılarının %23,4, reel sektörün ise %33,7 olan tahminlerine kıyasla, halkın yüzde 52’lik beklentisinin ekonomi yönetimi için "nerede hata yapıyoruz" sorusunu sorma vakti olduğunu vurguladı.

MERKEZ BANKASI "HAYALİ" HEDEFTEN VAZGEÇECEK Mİ?

Yazar Alaattin Aktaş, Merkez Bankası’nın 2026 yılı için koyduğu %16’lık enflasyon hedefinin artık hiçbir gerçekliği kalmadığını belirtti. 14 Mayıs’ta açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporunda, TCMB’nin savaş ve artan maliyetler gibi "haklı" gerekçelerle bu hedefi yukarı yönlü revize etmek zorunda kalacağını öngördü.

MÜSİAD bile enflasyonu saklayamadı 'takılmayın' dedi

Aktaş’ın tahmini, hedefin %19’a çekilmesi ve tahmin aralığının %18-24 bandına güncellenmesi yönünde.

NEDEN "ÖLÜ YATIRIMA" MECBUR BIRAKILIYOR?

Özellikle altın ithalatının döviz dengesini bozmasına rağmen halkın bu araca yönelmesi, tasarrufunun değerini koruyacak başka hiçbir liman görmemesinden kaynaklanıyor. Aktaş'a göre tasarruf sahibini bu "ölü yatırımlara" yönelten asıl sorumlu, halkı bu tercihe mahkum eden yanlış ekonomi politikaları...