MÜSİAD bile enflasyonu saklayamadı 'takılmayın' dedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, milyonlarca ücretli çalışan ve emekli yüksek enflasyon altında ezilirken şaşırtıcı bir çıkış yaptı: "Enflasyon ve faize takılmamamız gerekiyor."

İhracatın savaş nedeniyle daralacağını belirten Özdemir, yıl sonu enflasyon hedeflerini yukarı yönlü güncellediklerini açıkladı.

Tüccarlar da homurdanmaya başladı: Şimşek'in programından çıkış aranıyor!

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e ekranlarında ekonomi gündemini değerlendirdi. Halkın en büyük sancısı olan hayat pahalılığı ve yüksek faiz oranları için "takılmayın" tavsiyesi veren Özdemir, ihracatçının döviz kurlarındaki baskılanma nedeniyle yaşadığı sıkışmışlığın ancak vergi indirimleri ve teşviklerle aşılabileceğini savundu.

ENFLASYON HEDEFİNDE 4 PUANLIK "REVİZE"

Enflasyon beklentisini yukarı yönlü değiştiren Özdemir, yıl sonu için yüzde 27-28 enflasyon beklediklerini açıkladı. MÜSİAD 2026 yılı Ocak ayında yıl sonu enflasyonunu yüzde 23-24 bandında beklediklerini açıklamıştı.

Ancak bu yükselişe rağmen, "Enflasyon biraz yüksek de kalsa ticaretin ve sıcak paranın Türkiye'de çok fazla gezinmeye başlayacağı yıllar bizi bekliyor" dedi. Alım gücündeki erimeyi adeta "geçici bir tümsek" olarak niteledi.

SAVAŞIN FATURASI İHRACATA

İran ile yaşanan savaşın ihracat üzerindeki etkilerine de değinen Özdemir, Türkiye’nin dış satımının yüzde 15’inin Ortadoğu coğrafyasına yapıldığını hatırlattı.

Savaş nedeniyle ihracat verilerinin bir süre daha düşük seyredeceğini ifade eden MÜSİAD Başkanı, "Ne olduğu belli olmayan bir süreç yaşıyoruz. Kalıcı ateşkes olsa bile piyasanın normale dönmesi birkaç yıl alacak" dedi.

"VERİLERE TAKILMADAN DEVAM ETMELİ"

Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutarken haftalık repo ihalelerini askıya alarak fonlama maliyetlerini yüzde 40'a çıkarmasını "esnek bir yaklaşım" olarak değerlendiren Özdemir, iş dünyasının faizlerin yükseltilmemesinden memnun olduğunu dile getirdi. Özdemir’e göre, dezenflasyon programında paniğe kapılmadan hareket edilmeli ve 2027 yılına kadar "verilere takılmadan" devam edilmeli.

DÖVİZ KURLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Sanayideki atıl kapasiteye ve imalat sektöründeki daralmaya dikkat çeken Özdemir, "erken sanayisizleşme" riskinin altını çizdi.

İmalat sektöründe çalışanlara yönelik vergi indirimlerinin bu süreci durdurabileceğini savunan Özdemir, teşviklerin sanayiciye "moral" verdiğini ancak döviz kurlarındaki hareketliliğin yılın ikinci yarısında artabileceğini de sözlerine ekledi.