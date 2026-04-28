Enflasyon tahmini geldi: Beklenti yüksek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Hemen ardından gözler, 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak yılın ikinci enflasyon raporuna çevrilecek.

NİSAN AYINDA DA FİYATLAR KATLANADI

CNBC-e’nin 20 ekonomistle yaptığı ankete göre, nisan ayında fiyatlarda aylık bazda yüzde 3,28 oranında artış tahmin edildi.

Bu artışla birlikte yıllık enflasyonun yüzde 31,15 seviyesine demir atacağı öngörüldü.

TAHMİNLER YUKARI YÖNLÜ REVİZE

CNBC-e anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu (20 katılımcının 19’u), Merkez Bankası’nın kendi enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemek zorunda kalacağını tahmin etti.

Yine ekonomistler yıl sonu enflasyon hedef aralığının 3 puan artırılarak yüzde 18-24 bandına çekilmesini bekliyor.

BEKLENTİ YÜKSELDİ

İdeal Data Haber’in 26 kurumla yaptığı daha geniş kapsamlı ankette ise aylık artış beklentisi yüzde 3,30'a, yıllık tahmin ise yüzde 31,40'a çıktı.

Ekonomistlerin, çekirdek enflasyon göstergelerinden C Endeksi için aylık beklentisi yüzde 2,58, yıllık beklenti yüzde 28,68 oldu.

İKİ BUÇUK PUANLIK ARTIŞ

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyonu medyan tahmin yüzde 27,50 oldu. Önceki anket döneminde bu oran yüzde 25,00 seviyesindeydi.

Ankette yıl sonu ortalama tahmini yüzde 26,87 oldu. En yüksek ve en düşük beklentiler ise sırasıyla yüzde 30,00 ve yüzde 22,00 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,90 olarak hesaplandı. Tahmin aralığı 48,00-53,20 bandında oluştu.