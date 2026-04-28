Emeklinin gözü kulağı burada! Temmuz zammı için kulislerden ilk rakam geldi

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz ayı maaş artış hesapları yapılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi ile aylıklara yapılacak fark ödemesi de netleşiyor.

Yılda iki kez maaş artışı alan emekliler için 6 aylık enflasyon farkı belirleyici olurken, yılın ilk çeyreğinde çıkan rakamlar karamsarlığı artırdı.

ÜÇ AYDA %10,4’LÜK KAYIP TESCİLLENDİ

TÜİK’in Mart ayı enflasyonunu %1,94 olarak açıklamasıyla birlikte yılın ilk 3 aylık karnesi netleşti. Ocak ayındaki %4,84 ve Şubat ayındaki %2,96’lık artışlarla birleşince, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için daha temmuz gelmeden %10,4’lük bir hak kaybı oluştu.

Başka bir deyişle, emekli temmuzda zam alsa bile bu artış, sadece yılın ilk aylarında çalınan alım gücünü yerine koymaya çalışacak.

NİSAN BEKLENTİSİYLE ZAM ORANI %13’Ü AŞACAK

Şimdi tüm gözler 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak olan Nisan ayı verilerine çevrildi. Ekonomistlerin Nisan ayı için %2,93’lük enflasyon beklentisi gerçekleşirse, emeklinin 4 aylık enflasyon farkı %13,26’ya yükselecek. Mayıs ve Haziran verilerinin de eklenmesiyle temmuz zammının %15 seviyesinde kalacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ TAHMİNİ: 23 BİN TL

Hürriyet'ten Özgür Gündüz'ün haberine göre kulislerde, halihazırda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının temmuzda 23 bin TL’ye yükseltileceği konuşuluyor.

Ancak barınma, gıda ve enerji maliyetlerinin katlanarak arttığı bir ortamda, 3 bin TL’lik artışın emekliyi ne kadar koruyacağı büyük bir soru işareti. Eğer ek bir "refah payı" düzenlemesi yapılmazsa, milyonlarca emekli açlık sınırının altındaki rakamlarla yaşam savaşı vermeye devam edecek.

KAPSAM VE TAKVİM

Yapılacak artışlar SGK kapsamındaki tüm emeklileri etkileyecek. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak 2026 Haziran ayı verisiyle son nokta konulacak.