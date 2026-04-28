Seçim hazırlığı başlamış! Erdoğan'dan Şimşek'e emekli aylığı ve asgari ücret talimatı gitti

Ekonomi yönetimi milyonlarca emekli ve ücretli çalışanı kemer sıkmaya zorlarken, seçim yatırımı olarak Erdoğan'ın Şimşek'e ücretlerde düzenleme talimatı verdiği iddia edildi. Kulislerde konuşulana göre haziranda ücretlere planlanan düzenleme İran savaşı nedeniyle yıl sonuna ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı kemer sıkma politikaları altında ezilen milyonlar, ancak seçim fısıltılarıyla hatırlandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın "süreci hızlandırın" talimatı verdiği iddia edilirken, yıllardır verilmeyen refah payının seçim yatırımı olarak yıl sonunda masaya gelmesi bekleniyor.

Seçim için düğmeye basılmış! AKP kulislerinde aralık zammı için formülSeçim için düğmeye basılmış! AKP kulislerinde aralık zammı için formül

Mayıs 2023 seçimlerinin ardından ekonominin direksiyonuna geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "sıkı para politikası" adı altında en çok feragat ettiği kesim olan emekliler ve asgari ücretliler için kulisler hareketlendi.

Yıllardır sadece kağıt üzerindeki enflasyon farkına mahkum edilen milyonlarca dar gelirli için AKP yönetimi, olası bir erken seçim stratejisi doğrultusunda kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

REFAH PAYI ASKIYA ALINMIŞ, ÜCRETLER ERİMİŞTİ

Göreve geldiği günden bu yana yüksek enflasyonla mücadele gerekçesiyle ücret artışlarını sınırlı tutan Bakan Şimşek, emekli ve asgari ücretliye uygulanan "refah payı" düzenlemesini askıya almıştı. Bu süreçte milyonlarca ücretli çalışanın geliri yıllık enflasyonun dahi altında kalırken, emekliler sadece yasal sınır olan enflasyon farkıyla yetinmek zorunda bırakıldı.

ERKEN SEÇİM İDDİASI ZAM SENARYOSUNU DEĞİŞTİRDİ

Gazeteci Hilal Köylü’nün gündeme getirdiği iddiaya göre, AKP’nin 2027 yılında yapılması planlanan bir erken seçimle Erdoğan’ın yeniden adaylığını garantileme çabası, ekonomi politikalarında makas değişikliğine yol açtı.

Aslında haziran ayı için planlanan seyyanen zamların, İran ile yaşanan gerilim ve savaşın ekonomide yarattığı yeni dengeler nedeniyle yıl sonuna ötelendiği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRETTE SEÇİM FORMÜLÜ

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni plana göre, yıl sonunda asgari ücrete yapılacak artışta sadece enflasyon oranıyla yetinilmeyecek. Enflasyon rakamlarının üzerine yüzde 20 oranında bir "seyyanen zam" eklenerek seçim öncesi halkın tepkisinin dindirilmesi hedeflenecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI DÖNÜŞÜ

Sadece çalışanlar değil, geçim sıkıntısının merkezindeki emekliler için de benzer bir adım atılması planlanıyor. Bu yıl sonu itibarıyla, daha önce rafa kaldırılan "refah payı" uygulamasına geri dönülmesi ve enflasyon farkının üzerine ciddi bir ek zam eklenmesi gündemde.

Erdoğan’ın Bakan Şimşek ile yaptığı görüşmede, seçim öncesi uygulanacak bu paket için "süreci hızlandırın" talimatı verdiği iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Ekonomi
Destek bitiyor, sanayici daha fazlasını istedi
Destek bitiyor, sanayici daha fazlasını istedi
Ortadoğu kaynıyor: Petrol yine fırladı
Ortadoğu kaynıyor: Petrol yine fırladı