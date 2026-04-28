Seçim hazırlığı başlamış! Erdoğan'dan Şimşek'e emekli aylığı ve asgari ücret talimatı gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı kemer sıkma politikaları altında ezilen milyonlar, ancak seçim fısıltılarıyla hatırlandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "süreci hızlandırın" talimatı verdiği iddia edilirken, yıllardır verilmeyen refah payının seçim yatırımı olarak yıl sonunda masaya gelmesi bekleniyor.

Seçim için düğmeye basılmış! AKP kulislerinde aralık zammı için formül

Mayıs 2023 seçimlerinin ardından ekonominin direksiyonuna geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "sıkı para politikası" adı altında en çok feragat ettiği kesim olan emekliler ve asgari ücretliler için kulisler hareketlendi.

Yıllardır sadece kağıt üzerindeki enflasyon farkına mahkum edilen milyonlarca dar gelirli için AKP yönetimi, olası bir erken seçim stratejisi doğrultusunda kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

REFAH PAYI ASKIYA ALINMIŞ, ÜCRETLER ERİMİŞTİ

Göreve geldiği günden bu yana yüksek enflasyonla mücadele gerekçesiyle ücret artışlarını sınırlı tutan Bakan Şimşek, emekli ve asgari ücretliye uygulanan "refah payı" düzenlemesini askıya almıştı. Bu süreçte milyonlarca ücretli çalışanın geliri yıllık enflasyonun dahi altında kalırken, emekliler sadece yasal sınır olan enflasyon farkıyla yetinmek zorunda bırakıldı.

ERKEN SEÇİM İDDİASI ZAM SENARYOSUNU DEĞİŞTİRDİ

Gazeteci Hilal Köylü’nün gündeme getirdiği iddiaya göre, AKP’nin 2027 yılında yapılması planlanan bir erken seçimle Erdoğan’ın yeniden adaylığını garantileme çabası, ekonomi politikalarında makas değişikliğine yol açtı.

Aslında haziran ayı için planlanan seyyanen zamların, İran ile yaşanan gerilim ve savaşın ekonomide yarattığı yeni dengeler nedeniyle yıl sonuna ötelendiği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRETTE SEÇİM FORMÜLÜ

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni plana göre, yıl sonunda asgari ücrete yapılacak artışta sadece enflasyon oranıyla yetinilmeyecek. Enflasyon rakamlarının üzerine yüzde 20 oranında bir "seyyanen zam" eklenerek seçim öncesi halkın tepkisinin dindirilmesi hedeflenecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI DÖNÜŞÜ

Sadece çalışanlar değil, geçim sıkıntısının merkezindeki emekliler için de benzer bir adım atılması planlanıyor. Bu yıl sonu itibarıyla, daha önce rafa kaldırılan "refah payı" uygulamasına geri dönülmesi ve enflasyon farkının üzerine ciddi bir ek zam eklenmesi gündemde.

Erdoğan’ın Bakan Şimşek ile yaptığı görüşmede, seçim öncesi uygulanacak bu paket için "süreci hızlandırın" talimatı verdiği iddia edildi.