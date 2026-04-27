Seçim için düğmeye basılmış! AKP kulislerinde aralık zammı için formül

Hayat pahalılığı karşısında milyonların alım gücü erirken kötü bir kulis geldi. Asgari ücret ve emekli aylığı enflasyona direnemez erirken yükselen itirazlar sonrası iktidarın haziran ayında bir düzenleme üzerine çalıştığı gündeme gelmişti.

Emekliye ne kadar zam yapılacağını Özgür Erdursun duyurdu: SGK'nın açıklamasını gösterdi

Ancak Haziran ayında yapılması planlanan iyileştirme düzenlemesi, "İran savaşı" bahanesiyle yıl sonuna ertelendi.

ŞİMŞEK’TEN PARTİLİLERE ‘ERTELEME’ BİLGİSİ

Gazeteci Nuray Babacan'ın Nefes’teki yazısında aktardığı kulis bilgilerine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dar gelirli grupların ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Haziran ayında hayata geçirilmesi öngörülen yeni düzenlemenin takvimini değiştirdi.

Habere göre Şimşek, İran savaşı ve bölgedeki jeopolitik gerilimleri gerekçe göstererek söz konusu adımların Aralık ayına kaldığını ifade etti.

AKP KANADINDA SEÇİM ENDİŞESİ HAKİM

Kulislerde, AKP içerisinde sokağın nabzına dair ciddi kaygılar yaşandığı konuşuluyor. Ekonomi yönetimine iletilen görüşlerde, emekliler, dar gelirliler ve esnafın ekonomi nedeniyle ağır eleştirilerde bulunduğu, beklentilerin karşılanmaması durumunda seçim sürecinde ciddi sorunlarla karşılaşılacağı vurgulanıyor.

İstanbul'da emekli olmak: Ne çıkış biletine ne ilaca para var!

Partililer, ertelemenin yaratacağı tepkiyi dindirmek adına Aralık ayındaki maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak yüzde 20 oranında bir artış yapılacağını öne sürüyor.

YABANCI SERMAYE ÖNCELİĞİ TEPKİ ÇEKİYOR

Ekonomi yönetiminin önceliği halkın geçim sıkıntısına değil de yabancı sermayeye vermesi, iş dünyasında ve siyaset kulislerinde eleştiri konusu oldu. Türkiye’deki ekonomik kriz ve savaş ortamına rağmen;

Vergi borçları,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları,

gibi kalemlerde yeniden yapılandırmaya gidilmemesi tepki topluyor. Ekonomi kurmaylarının bu eleştirilere, "bu adımların seçim öncesindeki bir yıllık sürece yayılacağı" yanıtını verdiği iddia ediliyor.

KÖRFEZ SERMAYESİ İÇİN ‘CAZİBE MERKEZİ’ HEDEFİ

Babacan'ın aktardığı bir diğer önemli iddia ise yatırım paketlerinin perde arkasına dair. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan son yatırım hamlesinin, savaş riski nedeniyle huzursuz olan Körfez sermayesini Türkiye’ye yönlendirmeyi amaçladığı savunuluyor.

Bölgedeki güvensizlik ortamından kaçan yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.