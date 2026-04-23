Emekliye ne kadar zam yapılacağını Özgür Erdursun duyurdu: SGK'nın açıklamasını gösterdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri, 2025 yılındaki pozitif dengenin ardından 2026 yılına sert bir mali kırılmayla başlandığını ortaya koydu. Dünya Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kurumun Ocak ayı verilerindeki devasa açığa dikkat çekerek, bu mali tablonun Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranlarını doğrudan etkileyeceğini savundu.

İktidarın bütçe kısıtlarını gerekçe gösterdiği bir dönemde gelen bu zarar açıklaması, emeklinin "ek zam" beklentilerini de zayıflattı.

SGK'NIN AÇIKLAMASINI GÖSTERDİ

Özgür Erdursun, SGK’nın mali yapısındaki radikal değişimi rakamlarla gözler önüne serdi. 2025 yılı Aralık ayını 109,4 milyar TL fazlayla kapatan kurum, 2026 yılı Ocak ayında 90,1 milyar TL açık verdi. Erdursun, asıl sorunun gider artışından ziyade gelir kalemindeki sert düşüş olduğunu vurguladı.

Aralık ayında 452,5 milyar TL olan prim gelirlerinin Ocak ayında 327,1 milyar TL’ye gerilediğine dikkat çeken Erdursun, “SGK’nın gelirleri tahsilat esasına dayanır. Yani sorun beklenen prim değil, kasaya giren paranın azalmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işıkhan emekliye ödeme yapabildikleri için şükretti: Sen de şükret emekli ATM'den boş dönmüyorsun

Prim tahsilatındaki bu düşüşün; kayıt dışı çalışma, düşük ücret bildirimi ve teşviklerin azaltılması gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini belirten uzman, mevcut tablonun geçici değil yapısal bir soruna işaret edebileceği uyarısını yaptı.

ÖZGÜR ERDURSUN EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAĞINI DUYURDU

Erdursun, mevcut mali tablo ve SGK’nın açıkladığı zarar verileri ışığında, emeklilerin enflasyon farkı dışında bir iyileştirme almasının zor göründüğünü belirterek, beklentilerin bu gerçeklik üzerinden kurulması gerektiğini ifade etti.

"Emeklilerin beklentisi sadece enflasyon farkı değil. Ancak mevcut mali tabloda ek artış yapılması zor görünüyor. Belki seçim öncesinde yapılabilir"

Erdursun’un hesaplamalarına göre Temmuz ayında; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık %15, memur emeklileri için ise yaklaşık %11 oranında bir artış yapılması bekleniyor.

Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı

Enflasyon beklentileri üzerinden maaş hesaplaması da yapan Erdursun, en düşük emekli aylığından çarpıcı bir örnek verdi: