Bakan Işıkhan emekliye ödeme yapabildikleri için şükretti: Sen de şükret emekli ATM'den boş dönmüyorsun

"Emeklilere neden devlet para veremiyor?" sorusuna yanıt veren Bakan Işıkhan emekliye ödeme yapabildikleri için şükretti. Koşulların zor olduğunun altını çizen, emekli maaşı ödeme sürelerinin uzun olduğunu ifade eden Işıkhan, sosyal güvenlik tasarrufunun emekliden yapılacak kesinti ile mümkün olduğunu söyledi. Sen de şükret emekli ATM'den boş dönmüyorsun...

Enflasyon oranının altında zamma mahkum kalan, asgari ücretin dahi altında maaşlarla geçinmeye çalışan emekli, iktidara yük oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ENSONHABER Youtube kanalında katıldığı programda hem uzun süre emekli maaşı ödemekten şikayet ederken "Emeklilere neden devlet para veremiyor?" sorusuna başka soru işaretleri yaratan yanıtı verdi.

BAKAN IŞIKHAN EMEKLİYE ÖDEME YAPABİLDİKLERİ İÇİN ŞÜKRETTİ

Katıldığı programda emekli maaşlarına zamma ilişkin "Emeklilere neden devlet para veremiyor?" sorusuna yanıt veren Bakan Işıkhan, tartışma yarattı.

Bakan Işıkhan o soruya "Allah’a binlerce şükür emeklilerin maaşını zor koşulda olsak da ödüyoruz" sözleriyle yanıt verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜİK verileri ile çizdiği olumlu tablonun aksine Hazine'nin zor durumda olduğunu ortaya koyan Bakan Işıkhan, uzun süre ödenen emekli maaşlarından da şikayet etti.

Işıkhan şöyle konuştu:

“Almanya’da emeklilik için insanlar 40 yıl çalışıyor, 15- 20 yıl emekli aylığı alıyor. Türkiye’de ise 20 yıl prim toplayabiliyoruz, o da zor koşullarda, 40 yıl ödeme yapıyoruz. Emeklinin vefatı sonrasında eş ve çocuğa ödeme yapıyoruz. Bu sosyal devlet olmamızın gereği fakat Almanya’da da sosyal devlet yapısının küçülmesi gerektiği yönünde haberler çıktı”

SEN DE ŞÜKRET EMEKLİ ATM'DEN BOŞ DÖNMÜYORSUN

“Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak, finansal koşulları desteklemek önemli. Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde tasarruf tedbirlerine doğru bir gidişat var.

Tasarrufu nereden sağlayacaksınız?

Sosyal yardımlardan, emekliler ve asgari ücretlilerden keseceksiniz ki bütçenizi dengeleyebilesiniz.”

Sosyal güvenlik tasarrufunun emekli ve asgari ücretliden yapılacak kesinti ile mümkün olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, açlık sınırının altındaki emekliye mesajı verdi.

Vatandaşlar sosyal medyada Işıkhan'ın sözlerine sert karşılık verirken en sert cevabı Emekli Yargıtay üyesi Seyfettin Çilesiz verdi.

Çilesiz, şunları dile getirdi:

“Ne yani emeklilerin maaşlarını ödeyememe ihtimaliniz de mi var ve bu sizin için gayet normal mi? Bizler çalışırken emekli sandığına ödediğimiz emekli kesenekleri, SSK ve BAĞKUR’a ödediğimiz emekli prim paraları nerede, o paraları nereye harcadınız da bizim emekli maaşlarının ödenmesi tehlikeye girdi? Siz emeklileri gerekirse maaşlarının dahi ödenmesinde sakınca olmayan devlete yük birer sosyal bir atık olarak mı görüyorsunuz? Sizin işiniz her koşulda çalışanların ve emeklilerin insanca yaşayacak ölçüde maaş almalarını sağlamaktadır. İşinizi yapamıyorsanız lütfen istifa ediniz, yapacak çok kişi bulunur.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

