Altın ve gümüşte fırtına kapıda mı? Çin sessiz sedasız topluyor

Küresel makro trendleri takip eden Kobeissi Letter’ın, Bloomberg ve Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine dayandırdığı son raporu, Çin’in gümüş ve altın piyasasında eşine az rastlanır bir iştahla hareket ettiğini ortaya koydu. Mart 2026 itibarıyla gümüş ithalatı yüzde 78 artarak tarihi rekor kırarken, altın tarafında da hem devlet hem de bireysel tüketici düzeyinde alımlar durmuyor.

GÜMÜŞ İTHALATINDA 10 YILIN REKORU KIRILDI

Çin'in gümüş ithalatı Mart ayında 836 tona ulaşarak zirve yaptı. Yılın başından bu yana toplam ithalat miktarı ise 1.626 ton olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, son 10 yılın ortalamasının tam yüzde 173 üzerinde bir talebe işaret ediyor.

Uzmanlar, gümüşteki bu "patlamanın" iki temel nedeni olduğunu vurguluyor:

Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle milyonlarca küçük yatırımcı, daha erişilebilir olan külçe gümüşe yöneliyor.

Dünyadaki gümüş arzının yüzde 20’sini kullanan güneş paneli üreticileri, ihracat vergisi indirimlerinin kaldırılacak olması nedeniyle, vergi muafiyeti bitmeden önce hammadde stoklarını dolduruyor.

ALTIN REZERVLERİNDE 17 AYDIR KESİNTİSİZ ARTIŞ

Altın piyasasında da tablo benzer şekilde ilerliyor. Mart ayında 162 ton altın ithal eden Çin, son iki yılın en yüksek seviyesini gördü.

Çin Merkez Bankası (PBoC) ise Mart ayında yaptığı 5 tonluk alımla birlikte, üst üste 17. ayda da altın rezervlerini artırmaya devam etti. Ülkenin resmi altın stokları 2 bin 313 ton ile tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı.

DEĞERLİ METALLER KRİPTO PARANIN GÖLGESİNDE KALDI

Değerli metallerdeki bu devasa talebe rağmen, getiri oranları dijital varlıkların hızına yetişemiyor. Altın ons başına 4 bin 710 dolar, gümüş ise 76 dolar seviyelerinde işlem görürken; Bitcoin ve Ethereum öncülüğündeki kripto para piyasası 2,6 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştı.

Analistler, 2026 yılında küresel gümüş arz açığının daha da büyümesini beklerken, Çin’in hem merkez bankası hem de perakende düzeyindeki bu "sessiz istifçiliğinin" küresel piyasalarda fiyatları yukarı yönlü tetiklemeye devam edeceğini öngörüyor.