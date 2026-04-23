Petrol yükseldi altın sert düştü! Yatırımcı perişan

Altın fiyatları, Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve enerji maliyetlerindeki artışın gölgesinde son iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi. ABD ile İran arasında ateşkes yenilenmesine rağmen, küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması petrol fiyatlarını kritik 100 dolar eşiğinin üzerine taşıdı.

Enerji fiyatlarındaki bu tırmanış, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisini güçlendirerek altını baskıladı.

Serbest piyasada gram altın 6.806 liradan işlem görürken, spot altın ons başına yüzde 0,7 kayıpla 4.728 dolar seviyelerine çekildi.

PETROL VE ÇATIŞMA HABERLERİ PİYASALARI GERDİ

İran tarafından Irak’ta bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve müttefiklerine ait askeri tesislere düzenlenen saldırılar, bölgedeki çatışma sürecinin uzayacağına dair endişeleri artırdı. Washington ve Tahran yönetimleri geniş çaplı bir savaştan kaçındıklarını açıklasalar da piyasalardaki risk algısı zayıflığını koruyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda el konulan gemiler ve nakliye rotalarındaki tıkanıklık, arz güvenliğini tehdit ediyor.

Brent petrolün yeniden üç haneli rakamlara, yani 100 dolar üzerine çıkması, küresel piyasalarda yıl sonuna doğru beklenen "gevşek para politikası" umutlarını zayıflattı. Bu durum, enerji maliyetleri üzerinden yeni bir enflasyon dalgasının yayılacağı korkusunu beraberinde getirdi.

"YÜKSEK FAİZ" BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Normal koşullarda savaş ve kriz dönemlerinde yükselen altın, bu kez enerji fiyatlarındaki artışın Fed'i borçlanma maliyetlerini yüksek tutmaya zorlayacağı beklentisi nedeniyle değer kaybediyor. Faiz getirisi bulunmayan bir varlık olan altın, borçlanma maliyetlerinin ve faizlerin yüksek seyrettiği ortamlarda cazibesini yitirerek talep görmekte zorlanıyor.

Ekonomi analistleri, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesinin enflasyonu ana gündem maddesi yapacağını, bu nedenle altın cephesindeki her türlü toparlanmanın bir satış fırsatı olarak görüleceğini vurguluyor. Reuters tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, savaş kaynaklı enerji maliyeti artışları sebebiyle Fed’in faiz indirimine gitmesi için en az altı ay daha beklemesi gerekebilir.

DOLARIN GÜCÜ VE DİĞER METALLER

Hisse senedi piyasalarında kayıplar yaşanırken, ABD Doları'nın küresel ölçekte güçlenmesi altının "güvenli liman" olma özelliğini ikinci plana itti. Birikimlerini korumak isteyenler, jeopolitik ve enflasyonist risklere karşı altın yerine doları veya kısa vadeli tahvilleri tercih ediyor.

Diğer değerli metallerde de tablo benzer şekilde seyrediyor:

Gümüş: Yüzde 1,4 düşüşle 76,64 dolar.

Platin: Yüzde 1,3 düşüşle 2.048,25 dolar.

Palladyum: Yüzde 1 düşüşle 1.529,25 dolar.