SPK cezayı şirkete 85 milyon ceza kesti, yatırımcıya 'paranızı isteyin' dedi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yürüttüğü denetimler sonucunda Sanica Isı ve İzmir Fırça şirketleri ile bu şirketlerin yöneticilerine toplamda 85,2 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Kurulun radarına takılan usulsüzlükler, özellikle halka arz gelirlerinin kullanımı ve hisse satış süreçlerindeki yasal yükümlülüklerin çiğnenmesi üzerine yoğunlaştı.

HALKA ARZ FONU AMACI DIŞINDA KULLANILDI

Sanica Isı Sanayi A.Ş. paylarının ilk halka arzı sırasında yatırımcıya verilen taahhütlerin çiğnendiği belirlendi. Şirketin, halka arzdan elde edilen fonu, izahname ve ekinde yer alan "Fon Kullanım Raporu"na aykırı bir şekilde kullandığı tespit edildi.

Ayrıca, fonun kullanım yerlerine dair hazırlanan 14 Mart 2023 ve 22 Mayıs 2023 tarihli yönetim kurulu raporlarında halka "gerçeğe aykırı" açıklamalar yapıldığı saptandı. Bu kapsamda; Sanica Isı Sanayi, Hüseyin Nesimi Fatinoğlu, Ali Fatinoğlu, Uğur Fatinoğlu, Emre Fatinoğlu ve Saadet Fatinoğlu'na toplamda 40 milyon 836 bin 140 lira para cezası kesildi.

ŞİRKETİN SAHİBİ BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDE AKP MECLİSİ ÜYESİ

Şirketin patronu ve aynı zamanda Bakırköy Belediyesi’nde AKP Meclis Üyesi olan Ali Fatinoğlu geçtiğimiz yılın Aralık ayında da 6 milyon 168 bin lira ceza almıştı.

O dönem kurul onaylı bilgi formunun ilan edilmesi yükümlülüğünün dolanılarak şirket paylarının Borsa’da satışa konu edilmesi gerekçesiyle, Hüseyin Nesimi Fatinoğlu, Ali Fatinoğlu, Alaattin Avcı, Ayşe Gençalp, Önder Bodur ve İlke Duyan Ergür hakkında ayrı ayrı bu miktarda ceza verilmişti.

Böylece toplam ceza 37 milyon TL’ye yaklaşmıştı.

"PARAYI YÖNETİCİDEN GERİ İSTEYİN"

SPK, ceza kararının ardından Sanica Isı yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir hatırlatmada bulundu. Kurul, şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında şu adımların atılmasını istedi:

Uygulanan bu dev cezanın, usulsüzlükte sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi (cezanın şirket kasasından değil, şahısların cebinden ödetilmesi) hususunda karar alınması.

Bu oylama sırasında, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ve onlarla ilişkili kişilerin oy kullanmaması.

İZMİR FIRÇA HİSSESİNDE "BİLGİ FORMU" OYUNU

Denetimlerin ikinci ayağında İzmir Fırça hisselerindeki usulsüzlükler masaya yatırıldı. Şirket paylarının borsada satışa konu edilmesi sürecinde, "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlama ve Kurulca onaylanmış formu ilan etme yükümlülüğünün "dolanılması" (yasal boşluklardan faydalanarak kuralın ihlal edilmesi) suç teşkil etti.

Hisse satışındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmeden satış yapan ve bu fiillere iştirak eden Orhan Dilberoğlu, Natan Kohen ve Yusuf Ege'ye toplamda 44 milyon 391 bin 490 lira idari para cezası verildi.

SPK'nın bir gecede kestiği bu cezalar, halka arz seferberliğinin yaşandığı bir dönemde şirketlerin denetim mekanizmalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.