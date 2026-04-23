Kolombiya IMF'ye borçlarını ödedi

Kolombiya’da Gustavo Petro liderliğindeki hükümet, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan tüm borçların sıfırlandığını resmen ilan etti. Başkent Bogota’da gerçekleştirilen para politikası forumunda konuşan Maliye Bakanı German Avila, ülkenin mali bağımsızlığı adına kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu.

Avila, IMF'den sağlanan yaklaşık 5,3 milyar dolarlık esnek kredi hattından kalan tüm borcun ödendiğini vurgulayarak, "Kolombiya hükümeti borcun tamamını kapattı. Şu an itibarıyla bu kuruma tek bir kuruş borcumuz bulunmamaktadır" dedi.

"STANDART EL KİTAPLARI ARTIK GEÇERSİZ"

Maliye Bakanı Avila, borcun sıfırlanmasının ardından IMF heyetiyle yapılan son görüşmenin havasının tamamen değiştiğine dikkat çekti. Görüşmelerin artık "borçlu-alacaklı" ilişkisinden çıktığını belirten Avila, süreci şu sözlerle özetledi:

"Görüşme, IMF heyetine artık kendilerine bir borcumuz olmadığını ve gelecekte de bu kuruluşa borçlanma beklentimizin bulunmadığını bildirmemizle başladı. Bu durum, ilişki kurallarını anında farklı bir zemine oturttu. Bu tür görüşmelerde normalde bizlere sunulan standart el kitabı ve ekonomik reçeteler, Kolombiya vakasında artık geçerliliğini yitirmiştir."

PANDEMİ MİRASI TASFİYE EDİLDİ

Kolombiya, 2009 yılından bu yana IMF ile "Esnek Kredi Hattı" (FCL) üzerinden ilişki yürütüyordu. Genellikle kriz dönemlerinde likidite desteği sağlamak amacıyla kullanılan bu sistem, bir önceki Cumhurbaşkanı Ivan Duque döneminde (2018-2022) doğrudan nakit çekimine dönüşmüştü.

Kovid-19 (Koronavirüs) pandemisinin yarattığı sağlık krizini ve artan kamu harcamalarını yönetmek adına IMF’den çekilen 5 milyar doların üzerindeki nakit, ülke tarihinde bu kredi hattının ilk büyük kullanımı olarak kayıtlara geçmişti. Petro hükümetinin yaptığı son ödeme ile birlikte Kolombiya, bu "pandemi borcundan" ve beraberinde gelen IMF denetiminden tamamen kurtulmuş oldu.

IMF İLE YENİ BİR ANLAŞMA YOK

Hükümet yetkilileri, mevcut borcun temizlenmesinin ardından IMF ile yeni bir taahhüt altına girme planlarının olmadığını net bir dille ifade etti. Bu hamle, Latin Amerika'da IMF politikalarına karşı mesafeli duran yönetimlerin elini güçlendirirken, bölgedeki ekonomik dengelerin de değişebileceğinin sinyalini verdi.