Teknoloji savaşı başladı: Google sorgulara yanıt veren güçlü çipler piyasaya sürüyor

Amerikan teknoloji devi Google, pazar lideri Nvidia şirketiyle rekabet etme girişiminde bulunarak sekizinci nesil yapay zeka (AI) çiplerini tanıttı.

CNBC'nin haberine göre, yeni TPU (Tensor İşleme Birimi) işlemcileri bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Yapay zeka modellerini eğitebilen ve çıkarım (sorguları yanıtlama) yapabilen çipler geliştirmek için yıllarca çalışan Google, şimdi bu görevleri ayrı işlemcilere ayırıyor.

cipovi.png

Nvidia'nın çiplerinin de önemli bir müşterisi olan şirket, TPU'yu bulut bilişim hizmetlerinin kullanıcılarına alternatif olarak sunarken, çoğu büyük teknoloji şirketi verimliliği artırmak ve belirli ihtiyaçlara uyum sağlamak için kendi yapay zeka işlemcilerini geliştiriyor.

Şirkete göre, yeni eğitim çipi aynı fiyata önceki nesle göre 2,8 kat daha iyi performans sağlarken, çıkarım işlemcisi %80 daha verimli. Google, TPU çözümlerinin kullanımının finans kurumları ve bilim merkezleri gibi kullanıcılarla birlikte arttığını belirtirken, bazı yapay zeka şirketleri de bu teknolojiye önemli yatırımlar yaptığını açıkladı. Yoğun yatırımlara rağmen, analistler önde gelen teknoloji şirketlerinin yapay zeka çip pazarında Nvidia'nın hakim konumunu tehdit edemediğini tahmin ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

