Karayolları "özelleştirilmeyecek" diyemeyince resmi belgeyi paylaştı: AKP'nin çevre yolu planını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ücretsiz olarak işletilen Ankara Çevre Yolu’nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını söyledi. Bu adımın gerçekleşmesi durumunda yolun paralı hale geleceğini belirten Yavuzyılmaz, olacakları "vatandaşın vergileriyle maliyetini ödediği yollarda tekrar soyulması" olarak nitelendirdi.

KGM'nin söz konusu iddialara yönelik "kamuoyu yanıltılıyor" açıklamasına ise Yavuzyılmaz'dan belgeli bir yanıt geldi.

KARAYOLLARI "ÖZELLEŞTİRİLMEYECEK" DİYEMEYİNCE RESMİ BELGEYİ PAYLAŞTI

Deniz Yavuzyılmaz, KGM'nin özelleştirme konusuna "jet yanıt" verdiğini ancak mevcut durumun "ücretsiz" olduğunu söyleyerek asıl soruyu geçiştirdiğini söyledi. Yavuzyılmaz, kurumun açıklamasında "Ankara Çevre Otoyolu özelleştirilmeyecek" diyemediğine dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, AKP'nin çevre yolu üzerindeki planını şu sözlerle ve paylaştığı belgeyle deşifre etti:

AKP'nin özelleştireceği ücretsiz çevre yolunu açıkladı: Şirket 4 milyar dolar kazanacak

"İddiamız: AKP’nin Ankara Çevre Otoyolu’nu özelleştireceği konusu. KGM yaptığı açıklamada ne diyor? 'Ankara Çevre Otoyolu şu anda ücretsiz olarak işletiliyor, kamuoyu kasıtlı olarak yanıltılıyor' diyor. Peki neyi diyemiyor? Ankara Çevre Otoyolu özelleştirilmeyecek diyemiyor. Zira 2010 yılında, Ankara Çevre Otoyolu zaten AKP’nin özelleştirme paketine alındı. İşte bu da belgesi. Haydi bu belgeyi de inkar edin."

Paylaşılan 2010 yılına ait resmi belgede Ankara Çevre Yolu'nun özelleştirme paketinde yer aldığı görülürken; Yavuzyılmaz, bu hamlenin hayata geçmesiyle birlikte şirketlerin 25 yıllık süreçte vatandaşın cebinden 178 milyar liralık gelir elde edeceğini öne sürdü.

AKP'NİN ÇEVRE YOLU PLANINI AÇIKLADI

Yavuzyılmaz'ın AKP'nin çevre yolu planını açıkladığı o belge:

"b) (a) bendinde belirtilen otoyollar ve köprülerin bağlantı yollarının, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Çeşme, İzmir-Aydın Otoyolları, Ankara, İzmir ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çevre Otoyolları ve bunların bağlantı yollarının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen otoyollar, çevre otoyolları, köprüler ve bağlantı yolları üzerindeki; hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına"