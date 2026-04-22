Piyasada ateşkes rüzgarı: Altında ibre yukarı döndü

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldı. Bu kararın ardından petrol fiyatlarında görülen gerileme enflasyonist baskıların azalmasını sağladı.

ALTINDA İBRE YUKARI DÖNDÜ

Spot altın fiyatları yüzde 0,9 artış göstererek ons başına 4.755,11 dolara yükseldi. Bu yükseliş, Salı günü fiyatların 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından geldi.

ABD’de Haziran vadeli altın kontratları da yüzde 1,1 değer kazanarak 4.772,90 dolara çıktı.

"ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLARSA DOLAR GÜÇLENİR, BU DA ALTIN FİYATLARINI BASKILAR"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Marex analisti Edward Meir, “Bu ateşkes uzatmasıyla piyasalar gerilimin azaldığını düşünüyor. Eğer ateşkes sona erer ve çatışmalar yeniden başlarsa dolar güçlenir, petrol ve faizler yükselir; bu da altın fiyatlarını baskılar” dedi.

"ALTININ YENİDEN REKOR SEVİYELERİ TEST ETMESİNİ BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Standard Chartered bir notunda, “Fiyat hareketleri Orta Doğu ateşkes haberlerine ve likidite ihtiyacına bağlı kalmaya devam ediyor. Son yükseliş kırılgan ve kısa vadeli bir düzeltme riski taşıyor, ancak değerli metallerde toparlanma ve özellikle altının yeniden rekor seviyeleri test etmesini beklemeye devam ediyoruz” dedi.

Bu arada, Kevin Warsh, salı günü yaptığı açıklamada Donald Trump’a faiz indirimleri konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığını ifade etti.

Senato’daki onay süreci kapsamında konuşan Warsh, merkez bankasının yönetiminde Beyaz Saray’dan bağımsız hareket edeceğini belirterek, kapsamlı reformlar hayata geçirmeyi planladığını dile getirdi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ

Diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü. Spot gümüş, yüzde 1,5 artışla ons başına 77,84 dolara çıktı. Platin yüzde 1,5 artarak 2.067,25 dolara, paladyum ise yüzde 1,8 yükselişle 1.560,31 dolara yükseldi.