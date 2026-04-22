Emekliye duble zam formülleri ortaya çıktı: Bayram ikramiyesi de masada

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, 2026 Ocak zammının ardından gözlerini Temmuz ayı maaş artışına çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilerle birlikte 3 aylık zam oranı kesinleşirken, Merkez Bankası’nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi 6 aylık dönem için net ipuçları verdi.

Düşük maaş zamlarıyla eleştirilerin hedefindeki iktidar ise farklı emekli grupları arasındaki zam farklarını gidermek amacıyla iki farklı model üzerinden yürüttüğü çalışmaları "refah payı" ve "eşitleme" başlıklarıyla masaya yatırdı.

EMEKLİYE DUBLE ZAM FORMÜLLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem’in aktardığı bilgilere göre, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon zammına ek olarak bir "refah payı" uygulanması gündemde.

Farklı emekli gruplarının zam oranlarını eşitlemeyi hedefleyen bu çalışma kapsamında iki ana model üzerinde duruluyor:

Tüm emeklilerin enflasyon ya da toplu sözleşme artışlarından aynı oranda yararlanması sağlanacak. Bu sayede SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memur emeklileri gibi toplu sözleşme haklarından faydalanabilecek ya da herkes doğrudan 6 aylık enflasyon oranında artış alacak. Refah Payı Tamamlaması: Mevcut sistem korunurken, artış oranı düşük kalan kesimin maaşı "refah payı" ile yüksek orana eşitlenecek. Geçmiş yıllarda da uygulanan bu yöntemle tüm grupların aynı zam oranını alması sağlanacak.

Zamlara ilişkin kesin karar, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık verinin netleşmesinin ardından verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE MASADA

Temmuz zammı ve refah payı tartışmalarının yanı sıra Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklar sürüyor. 2026 yılı Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Ödeme takvimine ilişkin beklentiler, önceki yıllardaki uygulamalarla benzerlik gösteriyor. Buna göre, emekli ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara geçmesi bekleniyor. Ödemelerin, 21 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren emeklilerin tahsis numarasının son rakamına göre kademeli olarak yatırılması öngörülüyor.

NETLEŞEN RAKAMLAR İPUCU VERDİ

TÜİK verilerine göre, 2026 yılının ilk üç ayında enflasyon Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96 ve Mart'ta yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonun yüzde 30,87 olduğu bu tabloda, 3 aylık toplam enflasyon yüzde 10,04’e ulaştı.

Merkez Bankası’nın Nisan ayı anket sonuçları ise geleceğe yönelik beklentileri belirledi. Tahminlere göre; Nisan'da yüzde 2,93, Mayıs'ta yüzde 1,82 ve Haziran'da yüzde 1,52 oranında artış yaşanacak ve 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17,08 olacak.

Bu rakamların kesinleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,08 oranında zammı şimdiden öngörmeye başladı. Mevcut durumda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının, yüzde 17,08’lik tahmine göre 22 bin 438 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Hesaplamalara göre; 25 bin TL alan bir emeklinin maaşı 28 bin 47 TL'ye, 30 bin TL alan bir emeklinin aylığı ise 33 bin 657 TL'ye çıkacak.