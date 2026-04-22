Her markette satılıyordu: Gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye’de her marketin reyonlarında ürünleri bulunan DKC Grup Gıda ile Bolaman Park Gıda için mahkeme geçici konkordato kararı verdi. Yaklaşık 51 milyon lira sermayeye sahip DKC Grup’un mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla konkordato sürecine girdiği ifade edildi.

Fatsa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gereğince Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması, yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi olan DKC Grup Gıda'ya 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.

14 yıldır faaliyet gösteren DKC Grup Gıda Sanayi A.Ş., Bolaman Park Gıda Ürünleri Ve Ticaret Anonim Şirketi ve bu şirketlerin sahipleri olan Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da kapsama alınarak, 3 ay süreyle geçerli geçici konkordato sürecine dahil edildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

Mahkeme verdiği kararda, alacaklılarının ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri açıkladı.