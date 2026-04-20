Bir dönemin en çok kullanılan firmasıydı: Türkiye'nin dev havayolu şirketi iflas etti

Yayınlanma:
Türkiye'nin havacılık tarihindeki ilk özel teşebbüslerinden biri olan ve milyonları "ucuz bilet" ile tanıştıran Onur Air için yolun sonu göründü. Bir zamanlar 25 ülkede devleşen şirketin 1.600 çalışanı ve havacılık mirası, Bakırköy'deki iflas dosyasına gömüldü.

Havacılık sektöründe bir döneme damgasını vuran, dar gelirli halkın uçakla seyahat etmesini sağlayan ilk düşük maliyetli uçuş (low-cost) modellerinden birinin öncüsü Onur Air için yılan hikayesine dönen hukuki süreçte acı son resmileşti.

1992 yılında kurulan ve çeyrek asrı aşkın süre gökyüzünde Türk bayrağını taşıyan dev şirketin iflası, yerel mahkeme tarafından tescillendi.

TASFİYE BAŞLADI

2025 yılının Kasım ayında İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından bozulan ve hukuki süreci sil baştan başlatan karar, davanın geri gönderildiği Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi (ATM) tarafından yeniden hükme bağlandı.

16 Nisan 2026 tarihinde verilen bu kesin kararla birlikte, Onur Air Taşımacılık A.Ş. için tasfiye süreci resmen başlatıldı. Şirketin Yeşilköy’deki merkezinde yürütülen tüm ticari faaliyetler sona ererken, 2026/25 sayılı iflas dosyası üzerinden şirkete ait varlıkların alacaklılar lehine paraya çevrilmesi süreci Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

90 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Bir zamanlar 29 uçaklık dev airbus filosu ve 1.600’ü aşkın personeliyle gökyüzünde devleşen Onur Air, özellikle 2003 yılında iç hatların özel sektöre açılmasıyla birlikte milyonların tercih ettiği marka haline gelmişti.

25 ülkede 120’den fazla noktaya uçuş gerçekleştiren ve faaliyet gösterdiği süreçte 90 milyondan fazla yolcu taşıyan şirket, 2013 yılında 250 milyon dolarlık dev bir satış işlemiyle ekonomi gündemine oturmuştu. Yıllık 1,4 milyon yolcu kapasitesine ulaşan bu dev yapı, ne yazık ki 2021 yılında tüm uçuşlarını durdurmak zorunda kalmıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

