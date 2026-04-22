Borcu olana nefes aldıracak yapılandırma SGK'dan geldi: Detayları ortaya çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcu bulunan işveren, esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için ödeme kolaylığı sağlayan yeni bir düzenlemeyi devreye aldı.

30 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren 2026/7 sayılı Genelge ile vadesi geçmiş borçların tecil ve taksitlendirilmesine yönelik şartlar esnetilerek, borçluların ticari faaliyetlerini sürdürebilmelerinin önü açıldı.

BORCU OLANA NEFES ALDIRACAK YAPILANDIRMA SGK'DAN GELDİ

Dünya Gazetesi'nden Talha Apak'ın yazısında aktardığı bilgilere göre; SGK, 14 Ağustos 2024 tarihli eski düzenlemede değişikliğe giderek teminatsız taksitlendirme sınırını ciddi oranda yükseltti. Daha önce 50 bin TL olarak uygulanan teminat gösterme zorunluluğu 250 bin TL’ye çıkarıldı.

Bu düzenleme ile 250 bin TL’nin altında borcu olanlardan artık banka teminatı veya gayrimenkul rehni istenmeksizin taksitlendirme imkânı sunuldu.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin SGK birimlerine başvurarak ilk taksitlerini yatırmaları yeterli olacak.

DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yeni yapılandırma paketiyle birlikte borçlulara şu kritik kolaylıklar sağlandı:

: Borçlarını taksitlendiren sigortalılar, ödeme süreci devam ederken "borcu yoktur" yazısı alabilecek ve bu sayede ticari faaliyetlerine kesintisiz devam edebilecek. Taksit İhlalinde Esneklik: Bir takvim yılı içinde taksit ödemelerinde sağlanan üç kez geciktirme (ihlal) hakkı dörde çıkarıldı. Tecil işlemi, dördüncü gecikmeden sonra bozulacak.

: Ödeme gücü zayıf olan borçlular için, ünitenin onayıyla ilk 6 taksit, normal taksit tutarının %50’sinden az olmamak kaydıyla kademeli olarak ödenebilecek. Teminat Hesaplaması: Borç, her bir SGK il müdürlüğü bazında ayrı ayrı değerlendirilecek. Bir müdürlükteki borç 250 bin TL’yi aşmıyorsa teminat aranmayacak. Sınırı aşan durumlarda ise (örneğin 2 milyon TL borçta), 250 bin TL düşüldükten sonra kalan tutarın yarısı kadar teminat talep edilecek.

Genelge, 30 Ocak 2026 tarihinden sonra yapılan başvurular için geçerli olacak. Düzenleme reel sektör için önemli bir adım olarak görülse de iş dünyasında kapsamlı bir vergi ve sigorta prim affı beklentisinin devam ettiği belirtildi.