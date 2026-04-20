Emeklilikte yaşa takılmayan müjdeyi verdi: Planları erkene çekecek iki yolu anlattı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sağlık sorunları olan çalışanlar için emeklilikte yaşa takılmayan müjdeyi verdi. Emeklilik planlarını erkene çekecek iki yolu anlatan Karakaş, başvuru sürecinden hastalıklara kadar tüm detayları gösterdi.

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşı aşması gereken en büyük engellerden biri olarak "yaş" şartı görülürken, kritik bir açıklama geldi. Erken emeklilik planı yaptıracak yollar belli oldu.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sadece bedensel değil, ruhsal ve psikolojik hastalıkların da emeklilik sürecini öne çekebileceğini belirterek, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı "yaşa takılmayan" hakların detaylarını paylaştı.

PLANLARI ERKENE ÇEKECEK İKİ YOLU ANLATTI

İsa Karakaş, sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybeden sigortalılar için iki temel çıkış yolu olduğunu vurguladı. Bu yolların seçimi, sigortalının sağlık durumuna ve engel oranına göre belirleniyor.

emeklilikte-yasa-takilmayan-mujdeyi-verdi-planlari-erkene-cekecek-iki-yolu-anlatti-3.jpg

  • Malulen Emeklilik: Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olan sigortalılar bu kapsama giriyor. Bu hak, az primle ve oldukça genç yaşlarda emeklilik imkânı tanıyor.
  • Engelli Emeklilik: Çalışma gücünde en az %40 oranında kayıp yaşayan sigortalılar da bu yol üzerinden erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

Karakaş, bu iki yola başvururken en kritik kuralın "zamanlama" olduğunu belirtti. Eğer hastalık doğuştan geliyorsa veya sigorta başlangıcından önce mevcutsa "malulen emeklilik" hakkı kullanılamıyor. Ancak hastalık sigorta başlangıcından sonra meydana gelmişse, her iki seçenek de değerlendirmeye alınabiliyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAYAN MÜJDEYİ VERDİ

Karakaş'ın aktardığına göre, bu sistemin en büyük avantajı, normal emeklilikte zorunlu olan "yaş" şartının tamamen ortadan kalkmasıdır. Karakaş, bu hakkın sadece fiziksel engellerle sınırlı olmadığını; ruhsal ve psikolojik rahatsızlıkların da yaşa takılmadan emekli olmayı sağladığını müjdeledi.

emeklilikte-yasa-takilmayan-mujdeyi-verdi-planlari-erkene-cekecek-iki-yolu-anlatti-4.jpg

Bu yol üzerinden emekli olan vatandaşlar, sadece erken maaş almakla kalmıyor; aynı zamanda emeklilikten sonra ek bir prim ödemesine gerek duymadan sağlık hizmetlerinden ömür boyu faydalanma imkânına kavuşuyor.

Ruh sağlığının bedenin temel taşı olduğunu ifade eden Karakaş, ciddi rahatsızlığı olanların SGK müdürlüklerine müracaat ederek maluliyet ya da engelli emeklilik prosedürlerini başlatmaları çağrısında bulundu. Karakaş’a göre emeklilik, bu durumda olanlar için sadece bir maaş değil, bir "huzur hakkı" anlamı taşıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

