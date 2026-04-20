Sınırda yakaladılar: 33 milyon TL değerinde

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, sınır kapılarında yürüttükleri risk analizi ve kontrol çalışmaları kapsamında dev bir kaçakçılık girişimini engelledi. Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere Türkiye’ye sokulmaya çalışılan milyonlarca lira değerindeki faturasız ve belgesiz eşyaya el konuldu.

10 BİNİN ÜZERİNDE ELEKTRONİK SİGARA VE BİNLERCE İLAÇ

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre operasyon, 19 Nisan 2026 günü saat 15:38’de gerçekleştirildi. Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen ve bir şahsın sürücülüğünü yaptığı çekici ile tır aracı, ekiplerce risk kriterleri çerçevesinde detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan incelemeler neticesinde, gümrüğe beyan edilmeyen ve ticari mahiyet arz eden şu ürünler ele geçirildi:

10.400 adet elektronik sigara,

720.000 adet sigara filtresi,

84 adet otomobil yedek parçası,

215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü,

2.520 adet ilaç cinsi eşya.

PİYASA DEĞERİ 33 MİLYON LİRAYI AŞIYOR

Gümrük muhafaza ekiplerinin titiz çalışması sonucu ele geçirilen söz konusu kaçak eşyaların gümrüklenmiş değerinin tam 33 milyon 179 bin Türk Lirası olduğu saptandı. Halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren ilaç ve vitaminlerin hangi koşullarda üretildiği ve saklandığı bilinmezken, bu ürünlerin denetimsiz bir şekilde piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

SORUŞTURMA EDİRNE CUMHURİYET SAVCILIĞI’NDA

Olayla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinesinde gerekli tahkikat başlatıldı. Konunun Edirne Cumhuriyet Savcılığı’na iletildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekonomik güvenliği korumak, haksız rekabeti engellemek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.