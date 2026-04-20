Merkez Bankası başkan yardımcısı görevinden ayrıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminde önemli bir ayrılık yaşandı. 28 Temmuz 2023 tarihinde göreve getirilen ve piyasalar ile halk nezdinde "doğruları söyleyen ekonomist" kimliğiyle popülerleşen Dr. Osman Cevdet Akçay, görevinden ayrıldı.

Nisan ayında yaş sınırı nedeniyle emekli olacağı konuşulan Akçay’ın ayrılış biçimi ise dikkat çekti.

TCMB’DE "SESSİZ SEDASIZ" AYRILIK

Akçay’ın ismi, TCMB’nin resmi internet sitesinde yer alan "Yönetim Komitesi" listesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadan kaldırıldı. Sadece ismi değil, kurumun hafızası niteliğindeki özgeçmişi de dijital mecralardan silindi.

FAİZ KARARINI AÇIKLAYANLARDAN OLMAYACAK

Üç yıla yakın süredir görevde olan Akçay’ın, iki gün sonra 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında da yer almayacağı kesinleşti.

Temmuz 2023’te göreve gelmeden önce, o dönemdeki yanlış ekonomi politikalarını ve siyasi iktidarın müdahalelerini sert dille eleştiren Akçay, muhalif çevreler ve rasyonel ekonomi bekleyen halk için güven verici bir figür haline gelmişti.

Hafize Gaye Erkan döneminde sürpriz bir şekilde yönetime dahil edilen Akçay, görev süresi boyunca enflasyonla mücadelede tavizsiz ve "şahin" tutumuyla biliniyordu.

Akçay'ın, enflasyonun stickiness (katılık) ve baz etkisiyle düşürülmesine yönelik gerçekçi uyarıları, zaman zaman pembe tablo çizen siyasi söylemlerle ters düşüyordu.

Merkez Bankası’nın faiz kararlarını belirleyen PPK üyeliğinden de düşen Akçay’ın gidişiyle birlikte, çarşamba günü kameralar karşısına geçecek isimler merak ediliyor.