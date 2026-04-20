Bakanlık binlerce ürünü hilleli ve tehlikeli olarak açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan, gıdada hile yapan firmaları 2025 sonu verileriyle birlikte ifşa etti. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan listede, tam 2 bin 345 parti ürün yer aldı.

Bakanlık verilerine göre, tarladan sofraya kadar uzanan süreçte denetimlerin sıkılaştırıldığı iddia edilse de, ortaya çıkan tablo tüketicinin nasıl bir kuşatma altında olduğunu bir kez daha belgeledi.

DENETİM ARTIYOR AMA ZEHİR TEMİZLENEMİYOR

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2025 yılında 39 gıda kontrol laboratuvar müdürlüğü, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü’nde toplam 256 bin 339 numune mercek altına alındı.

İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün yeni binasında bu yıl numune kabulüne başlanması planlanırken, Hatay’da deprem sonrası gıda kontrol sistemini güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Hileli ürün artış hızındaki artış ise dikkat çekti:

2024 yılı sonunda 1060 olan hileli ürün sayısı, 2025 sonunda 2 bin 345'e fırladı. Denetim sayısı 1 milyon 365 bin 585'e çıksa da, piyasadaki bozulmanın denetim hızından çok daha büyük olması gıda güvenliğindeki açığı kapatmaya yetmiyor.

SİSTEM KİLİTLENDİ: BİNLERCE SUÇ DUYURUSU

Bakanlık, 81 şehirde ilk kez eş zamanlı olarak 300 bin sektörel gıda denetimi yaptı. Bu operasyonlar neticesinde; 2 bin 55 ürünün taklit veya tağşiş edildiği, 290 ürünün ise doğrudan halkın sağlığını tehlikeye düşürecek içerikte olduğu saptandı.

Yapılan denetimler sonucunda 33 bin 680 idari para cezası kesilirken, 593 dosya ise ağır suç kapsamında savcılıklara sevk edildi. Ancak kesilen cezaların hileli gıdadan elde edilen kazancın yanında ne kadar caydırıcı olduğu, listedeki ürün sayısının katlanmasından anlaşılıyor.

HALKIN TEK SİLAHI: ALO 174 ŞİKAYET HATTI

Mutfaktaki denetim yetersizliğine karşı milyonlarca tüketici kendi önlemini almaya çalışıyor. Gıda güvenilirliği ile ilgili ihbarların toplandığı ALO 174 Gıda Hattı’na yapılan başvurular 150 bin sınırına dayandı. 2024 yılında 108 bin olan başvuru sayısı, 2025’te 149 bin 72’ye yükseldi. Bu başvuruların 9 bin 158’i cezai işlemle sonuçlanırken, ALO 174 WhatsApp İhbar Hattı üzerinden gelen 9 bin 390 ihbarın da 958’i için ceza kesildi.