Bakanlığın listesine tekrar girdi: Gazlı içecekte ilaç çıktı

Bakanlığın listesine tekrar girdi: Gazlı içecekte ilaç çıktı
Gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunu yakından ilgilendiren taklit ve tağşiş listesini yayınladı. 2 Nisan tarihli ifşa listesinde yer alan firma tekrar bakanlığın radarına takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayımladığı “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesini güncelledi.

16 Nisan tarihli yeni listede, Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren çok sayıda firmaya ait ürünlerde mevzuata aykırı unsurların belirlendiği bildirildi.

İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği son denetimlerde, çeşitli firmalara ait gıda ve bitkisel ürünlerde mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. 16 Nisan 2026 tarihli incelemelerde özellikle “ilaç etken maddesi” ve “kullanımına izin verilmeyen boya” tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ilan etti

Denetim listesinde yer alan ürünler arasında, İstanbul Kağıthane merkezli bir firmaya ait “bitkisel karışımlı çikolata” ve “ginseng macun” gibi ürünlerde ilaç etken maddesine rastlandı. Aynı firmanın “ginsengli gazlı içeceği” de benzer şekilde uygunsuz içerik nedeniyle listeye girdi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir üreticiye ait “ballı çakşır kökü macunu”nda da ilaç etken maddesi tespit edildiği açıklandı.

Öte yandan İzmir Konak’ta üretim yapan bir firmaya ait “tatlı toz biber” ürününde, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddesi bulunduğu bildirildi.

AYNI FİRMA GÜNCEL LİSTEDE DE YER ALDI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listelerinde aynı firmanın tekrar yer alması dikkat çekti. 2 Nisan ve 16 Nisan 2026 tarihli listelerde, İstanbul Kağıthane merkezli MMİ İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Bakanlık verilerine göre firmanın takviye edici gıda, içecek ve bitkisel ürünlerinde “ilaç etken maddesi” bulundu. İlk listede kapsül, macun ve içecek ürünleri yer alırken, güncellenen listede de benzer ürünlerde aynı ihlalin devam ettiği görüldü.

UZMANLARDAN TÜKETİCİLERE UYARI

Gıda uzmanları, taklit tağşiş listesi verilerinin tüketiciler için yol gösterici olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, taklit ve tağşiş ürünler genellikle düşük fiyatlı ve kalitesiz içeriklerle piyasaya sunuluyor.

Vatandaşlara, ürün etiketlerini dikkatle okumaları, güvenilir markalardan alışveriş yapmaları ve şüpheli durumlarda tarım bakanlığı taklit ve tağşiş listesi üzerinden kontrol yapmaları öneriliyor.

Bakanlık, bu kapsamda taklit tağşiş listesini düzenli olarak güncelleyeceğini ve gıda sahteciliğine karşı mücadelenin devam edeceğini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e soruşturma başlatıldı
Son Dakika | Mansur Yavaş'ın 'soruşturma toplantısı' başladı! Her şeyi açıklıyor
Son dakika | MİT'ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı