Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlunun da bulunduğu şüphelilerin yargı süreci devam ederken delil karartma iddiaları gündemi sarstı.

İddiaların odağında yer alan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in görevine devam etmesi tepki çekerken İçişleri Bakanlığı talimatıyla harekete geçildi.

Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialara ilişkin de soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma için müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tuncay Sonel hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan işlem yapılmak üzere gereğinin yapılması için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı.

Savcılığın yazısında şu ifadeler yer aldı:

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden 05/01/2020 suç tarihli Kasten İnsan Öldürme , Cinsel Saldırı, Suç Delillerinin Gizlenmesi-Yok Edilmesi, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girmek Suretiyle Verileri Yok Etme-Bozma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suçu Bildirmeme, Suçluyu Kayırma suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay SONEL'in oğlu Mustafa Türkay SONEL'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı,

Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibari ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay SONEL'in TCK nun 281/1-2 maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı, ancak Tuncay SONEL'e ilişkin isnad ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu 5271 sayılı CMK nun 161/6. Maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebi ile Cumhuriyet Başsavcılığınızca Tuncay SONEL hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere...