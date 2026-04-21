Özlem Çerçioğlu anket sonuçlarını görünce görevden almış

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, kent genelinde yaptırılan son seçim anketlerindeki düşük oy oranları nedeniyle belediye kadrosuna yüklendiği öne sürüldü. Ağustos ayında parti değiştirerek AKP'ye katılan Çerçioğlu'nun, halk desteğinin gerilediğini gösteren anketlere tepki olarak bazı üst düzey yetkilileri görevden aldığı iddiaları gündemine iddia edili.

ANKET SONUÇLARINI GÖRÜNCE GÖREVDEN ALMIŞ

Aydınpost'un haberine göre, farklı anket firmaları tarafından Aydın genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Özlem Çerçioğlu'nun oy oranının yüzde 17 seviyelerine kadar düştüğü saptandı.

Bu sonuçların Çerçioğlu cephesinde büyük bir rahatsızlık ve sinire yol açtığı belirtilirken, anketlerin hemen ardından Aydın Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) ofisinde kritik bir değişiklik yaşandığı iddia edildi. Çerçioğlu’nun, sonuçlardan sorumlu tuttuğu iddia edilen AYBA’dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vicdan Cetav’ın yetkilerini aldığı ileri sürüldü.

Belediye koridorlarında konuşulan bu görevden alma iddiası, anketlerdeki "dip seviye" verilerinin faturası olarak yorumlandı.

Öte yandan Çerçioğlu'nun, kötü gelen sonuçları gölgelemek amacıyla kendisine yakın isimlere "sipariş anketler" yaptırdığı ve bu çalışmalarda kendisini birinci göstererek bir algı operasyonu yürüttüğü iddiaları da tartışmalara eklendi.

SÜLEYMAN BÜLBÜL ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA SERT ÇIKTI

Anket sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Özlem Çerçioğlu’na "milli irade gaspçısı" diyerek sert çıktı.

Çerçioğlu’nun sokağa çıkamayacak durumda olduğunu ifade eden Bülbül, "Sokağa çıkamayan sarı binadaki zat yüzde 20'yi bulsun, vekillikten istifa edeceğim! Anket sarı bina 7. katta yapılmış anlaşılan" diyerek, paylaşılan yüksek oranlı anketlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Bülbül, sandığı işaret ederek şunları söyledi: