Anketlerin de üzerindeki rapor ortaya çıktı: Birinciyi açıkladı

Türkiye yeniden seçim atmosferine girerken, mart ayında yayımlanan 11 ayrı anketin ortalamasını alan dev rapor kamuoyuna sunuldu. CHP ve AKP arasındaki kıyasıya rekabette birinciyi ilan eden rapor, partilerin baraj durumunu ve muhtemel cumhurbaşkanlığı senaryolarını da gün yüzüne çıkardı.

14-28 Mayıs 2023 seçimlerinin üzerinden geçen yaklaşık üç yılın ardından siyaset kulisleri CHP'nin ara seçim çıkışıyla yeniden hareketlendi. Olası seçimlerin sonuçları merak konusu olurken MDRaporlar tarafından paylaşılan ve mart ayı boyunca farklı araştırma şirketlerince yapılan 11 anketin ortalamasını yansıtan kapsamlı çalışma, seçmen eğilimindeki değişimi ortaya koydu.

Özellikle CHP'nin yükselişi ve AKP'nin oy kaybı dikkat çekerken, cumhurbaşkanlığı yarışındaki olası senaryolara ilişkin son veriler de rapora yansıdı.

ANKETLERİN DE ÜZERİNDEKİ RAPOR ORTAYA ÇIKTI

MDRaporlar tarafından hazırlanan 11 anketlik dev ortalama, partilerin mevcut oy gücünü rakamlarla belgeledi. Anket sonuçlarının ortalamasına göre, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde olduğu gibi CHP, yüzde 32,14 ile birinci parti konumunu sürdürüyor.

İktidar partisi AKP ise yüzde 31,9 ile ikinci sırada yer alıyor. 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 25,35 oy alan CHP’nin yaklaşık 6 puanlık bir artış yaşadığı görülürken, bir önceki seçimde yüzde 35,62 alan AKP’nin belirgin bir kayıpla CHP’nin 0,24 puan gerisine düştüğü saptandı.

Anket ortalaması, yüzde 7’lik seçim barajını sadece dört partinin geçebildiğini gösteriyor. Baraj mücadelesi veren ve baraj altında kalan partilerin oy dağılımı ise şu şekilde sıralandı:

  • DEM Parti: %8,8 (Barajı geçiyor)
  • MHP: %7,8 (Barajı geçiyor)
  • İYİ Parti: %5,4 (Baraj altı)
  • Zafer Partisi: %3,4
  • Anahtar Parti: %3,3
  • Yeniden Refah Partisi: %3,1
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,3
  • Diğer Partiler: %3,0

BİRİNCİYİ AÇIKLADI

MDRaporlar'ın bir diğer kritik paylaşımı ise cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ikili senaryolar oluşturdu. Ankara Araştırma tarafından 23-25 Mart 2026 tarihleri arasında 2 bin 4 katılımcı ile gerçekleştirilen ve paylaşılan son ankette, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP’nin olası adayları karşı karşıya getirildi.

Çıkan sonuçlar şu şekilde:

  • Mansur Yavaş %56,8 - Recep Tayyip Erdoğan %43,3
  • Ekrem İmamoğlu %52,1 - Recep Tayyip Erdoğan %47,9

Veriler, her iki olası aday karşısında da muhalefet temsilcilerinin yarışı önde tamamladığını gösterirken, Mansur Yavaş’ın Erdoğan karşısında yüzde 13,5’lik farkla en yüksek destek oranına ulaştığı dikkat çekti. 14 Nisan’da kamuoyuna yansıyan bu veriler, seçim atmosferinin giderek ısındığını bir kez daha gösterdi.

