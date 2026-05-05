Ölüm anları saniye saniye kaydedildi... Soluna bakmadan manevra yaptı olan yolcuya oldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir araç seyir halindeyken önündeki motosikletin sürücüsü soluna bakmadan manevra yaptı. Duramayan araç motora çarptı. Sürücü ve motosiklet metrelerce savruldu. Yerden kalkamayan motordaki yolcu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ölüm anları saniye saniye kaydedildi.
Feci kaza, 2 Mayıs günü saat 18.00 sularında Hatay'ın Samandağ-Antakya kara yolunda meydana geldi. N.G. yönetimindeki 34 UP 2953 plakalı otomobil, karşı yöne geçmek için manevra yapan H.D. (42) yönetimindeki 31 ANS 040 plakalı motosiklete çarptı.
YOL KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Kaza, başka bir aracın araç içi yol kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki Sabah Dadük, hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Dadük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan H.D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Otomobil ve motosiklet sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)