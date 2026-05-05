Ölüm anları saniye saniye kaydedildi... Soluna bakmadan manevra yaptı olan yolcuya oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir araç seyir halindeyken önündeki motosikletin sürücüsü soluna bakmadan manevra yaptı. Duramayan araç motora çarptı. Sürücü ve motosiklet metrelerce savruldu. Yerden kalkamayan motordaki yolcu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ölüm anları saniye saniye kaydedildi.